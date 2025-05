Compró una gráfica de “8K” por 100 dólares en internet: al probarla solo daba 1 FPS. Así puedes evitar que te pase a ti

Comprar por internet no está completamente libre de riesgos, y por eso es fundamental seguir ciertos consejos para tener claro qué se debe —y qué no se debe— hacer, especialmente al adquirir productos de segunda mano. Un youtuber quiso poner a prueba este tipo de compras en plataformas como Wish.

A través de esta conocida tienda online, probó a adquirir una supuesta tarjeta gráfica capaz de ejecutar videojuegos a 8K por apenas 100 dólares. Una oferta que, a simple vista, resulta muy atractiva, ya que las gráficas de alta gama suelen alcanzar precios de miles de euros. Sin embargo, también es una propuesta claramente sospechosa, uno de los signos más evidentes a la hora de detectar posibles estafas.

Probó una 'estafa milagro' en internet y confirmó lo que esperaba

"Lo barato sale caro", dice el refrán, y en este caso no pudo estar más acertado. El youtuber Dawid Does Tech Stuff compartió en un vídeo ampliamente conocido su experiencia al comprar hardware supuestamente de alto rendimiento por un precio irrisorio.

Cuando recibió la tarjeta gráfica, pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Tras instalarla en su ordenador, intentó ejecutar Cyberpunk 2077, uno de los títulos más exigentes a nivel gráfico, en una supuesta resolución 8K. ¿El resultado? El juego era completamente injugable, con una tasa de apenas 1 fotograma por segundo (FPS).

La explicación es sencilla: la tarjeta gráfica no era más que una Radeon RX 580, un modelo lanzado en 2017 y dirigido a la gama media del mercado. En teoría, su arquitectura permite reproducir vídeo en resolución 8K a través de DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0b, pero eso no implica que pueda renderizar videojuegos en esa calidad. Algo muy diferente.

Consejos para comprar de manera segura en internet

Este experimento, además de viral, sirve como recordatorio de los aspectos que hay que tener en cuenta para evitar estafas al comprar tecnología online:

Desconfía de las “ofertas milagro” . Si un producto cuesta cientos o miles de euros y te lo ofrecen por 100, probablemente no sea lo que promete.

. Si un producto cuesta cientos o miles de euros y te lo ofrecen por 100, probablemente no sea lo que promete. Revisa la reputación del vendedor. En plataformas como Wish, AliExpress o eBay, el historial y las valoraciones son fundamentales para evitar problemas.

Analiza bien las imágenes y descripciones . Las fotos genéricas y descripciones vagas pueden esconder productos defectuosos o directamente falsos.

. Las fotos genéricas y descripciones vagas pueden esconder productos defectuosos o directamente falsos. Usa métodos de pago seguros . Las plataformas con pago integrado suelen ofrecer protección al comprador. PayPal es otra opción con garantías de reembolso. Evita transferencias bancarias directas o Bizum cuando no haya protección antifraude.

. Las plataformas con pago integrado suelen ofrecer protección al comprador. PayPal es otra opción con garantías de reembolso. Evita transferencias bancarias directas o Bizum cuando no haya protección antifraude. Cuidado especial con la electrónica y el software. Son los productos más caros y donde los estafadores intentan obtener mayor beneficio.

