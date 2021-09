Este malware se esconde en GPUs de AMD, Nvidia e Intel y ataca a equipos con Windows: esto es lo que sabemos de esta nueva técnica

Hay una técnica de malware que se presenta como muy novedosa y es que estos ataques son capaces de ejecutar código desde la unidad de procesamiento gráfico (GPU) de un sistema que está comprometido.

Hace unas días un hacker publicó en un foro online para otros hackers una oferta de un malware. Concretamente, anunciaba para su venta la llamada prueba de concepto (proof-of-concept o PoC por sus siglas en inglés) de una técnica que es poco conocida hasta ahora. Promete mantener el código malicioso a salvo de las soluciones de seguridad existentes que escanean la RAM del sistema. Este malware podría estar ya en circulación o, al menos, se sabe que se ha vendido a alguien.

Recently an unknown individual sold a malware technique to a group of Threat Actors.



This malcode allowed binaries to be executed by the GPU, and in GPU memory address space, rather the CPUs.



We will demonstrate this technique soon.