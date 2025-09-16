En estos mensajes en vídeos de Cristiano Ronaldo en YouTube había mucho más de lo que parecía. Eran espías hablando entre ellos

En el oscuro y complejo mundo del espionaje internacional, pocas historias encontraremos que combinen de forma tan chocante cosas como el deporte, la tecnología y la geopolítica como la protagonizada por Andreas y Heidrun Anschlag, un matrimonio alemán 'de lo más normal' que durante 23 años estuvieron trabajando como espíes del Kremlin.

Y si te ha sorprendido la duración de su misión encubierta, vas a alucinar con el método que escogieron para comunicarse con sus superiores durante sus últimos años en activo: comentarios en vídeos de Cristiano Ronaldo en YouTube.

Los espías que parecían los vecinos del quinto

A los ojos de sus vecinos en Marburgo, una tranquila localidad alemana, los Anschlag eran una familia como cualquier otra. Él trabajaba en la industria automovilística, ella se dedicaba a la casa y juntos criaban a una hija que jamás sospechó la verdadera identidad de sus padres. Ya, recuerda al comienzo de la película de la 'Viuda Negra', ¿verdad?

En realidad, sus pasaportes austríacos eran falsos, y ambos habían sido enviados por el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) a finales de los años 80, poco antes de la caída del Muro de Berlín. Desde entonces, transmitieron miles de secretos militares y diplomáticos a Moscú, con la ayuda de un topo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, que les suministraba documentos de la OTAN, la Unión Europea y la ONU.

Durante más de 20 años, recibieron alrededor de 100.000 euros anuales por sus servicios.

De las radios clandestinas a YouTube

En sus inicios, los Anschlag se comunicaban con el Kremlin mediante métodos clásicos de las películas de espías: radios de onda corta, teléfonos satelitales, 'dead drops' (buzones muertos) y memorias USB escondidas. Pero con la popularización de Internet apareció una oportunidad más ingeniosa y discreta: YouTube.

En 2011, Andreas creó la cuenta @Aplenkuh1 ('Vaca alpina 1'), mientras que la inteligencia rusa gestionaba el perfil @crsitanofootballer, un guiño mal escrito al nombre de Cristiano Ronaldo. Ambos perfiles comenzaron a comentar vídeos del astro portugués, entonces estrella del Real Madrid.

Los mensajes parecían triviales:

"Es un vídeo muy lindo, y la canción también es muy buena", escribió la pareja.

"Corre y juega como el diablo", respondió el perfil vinculado al Kremlin.

Detrás de esta aparente banalidad se escondía un sistema cifrado: los mensajes iban acompañados de secuencias de signos de puntuación que podían convertirse en números, que a su vez remitían a mensajes previamente acordados.

Era el equivalente digital de las famosas 'emisoras de números', transmisiones de radio en clave utilizadas por los espías durante la Guerra Fría.

Anschlag, Andreas Anschlag... sin licencia para comentar

Sin embargo, cambiar las tácticas de 007 por YouTube no había sido quizá buena idea, porque la tapadera se vino abajo poco después: en 2011, las autoridades alemanas detectaron los patrones extraños en las cuentas y organizaron una operación encubierta.

En octubre de ese año, un grupo de inteligencia irrumpió en la casa del matrimonio. Según publicó entonces la prensa, Heidrun estaba en ese preciso instante recibiendo un mensaje cifrado mediante un transmisor, y la sorpresa la hizo caer de la silla y arrancar el cable del aparato.

En 2013, Andreas fue condenado a seis años y medio de prisión, y Heidrun a cinco años y medio. Su contacto neerlandés recibió una condena de doce años. Finalmente, en 2015, ambos fueron liberados y deportados a Rusia, donde su verdadera identidad sigue siendo un misterio.

¿Y ahora?

En una época en la que los algoritmos y la vigilancia masiva dificultan la discreción, los servicios de inteligencia tienen que buscar maneras creativas de "ocultarse a plena vista".

En el caso de los vídeos de Cristiano Ronaldo, consumidos por millones de aficionados, fueron el perfecto escondite para mensajes clandestinos: el ruido de Internet resultaba ser un camuflaje ideal: ¿quién iba a sospechar que en medio de comentarios de fans se ocultaban códigos secretos dirigidos al Kremlin?

Ahora, la gran pregunta es... ¿a qué otras 'celebrities' pueden estar usando ahora mismo los espías para retransmitir mensajes cifrados? ¿Vídeos sobre Karol G en YouTube? ¿Sobre Lamine Yamal en TikTok? ¿O quizá son usuarios del 'subreddit' de Sydney Sweeney?

Imagen | Marcos Merino mediante IA

