Han puesto los supuestos datos de 5,1 millones de clientes de Amazon España a la venta en la dark web. Esto es lo que sabemos

Esta mañana ha circulado con fuerza una noticia alarmante: una supuesta filtración de datos de clientes de Amazon España habría puesto en riesgo la información personal de millones de usuarios. El anuncio partió de una cuenta en X conocida como HackManac, especializada en rastrear filtraciones en la red. Sin embargo, tras las primeras horas de incertidumbre, la propia Amazon ha negado que se haya producido tal brecha de seguridad.

Según el sitio web donde se publicó la muestra de datos, la filtración habría afectado a 5,1 millones de registros, incluyendo nombres completos, DNI, direcciones postales, correos electrónicos y otros datos sensibles. El autor del mensaje, que asegura haber obtenido la información entre finales de 2024 y principios de 2025, puso a la venta el supuesto paquete a través de la Dark Web y facilitó una cuenta de Telegram para cerrar posibles acuerdos.

Una filtración que no ha resultado como tal

La respuesta oficial de Amazon no se ha hecho esperar. En declaraciones a Genbeta, la compañía ha confirmado que, tras revisar sus sistemas, no han detectado ningún acceso indebido ni indicios de que sus bases de datos hayan sido comprometidas. Desde la compañía aseguran que los registros ofrecidos no proceden de su infraestructura.

Este tipo de situaciones no son nuevas para Amazon. En 2024, se confirmó una filtración que afectó a los datos de más de 2,8 millones de trabajadores, publicada en el foro BreachForums. Sin embargo, en este caso, la supuesta filtración no se corresponde con ningún incidente confirmado por la empresa, que insiste en que sus sistemas siguen siendo seguros. Han afirmado que:

“Si bien seguimos indagando, nuestra investigación en curso no ha encontrado evidencia de que Amazon haya experimentado un incidente de seguridad, y nuestros sistemas permanecen seguros.”

Aunque todo apunta a que se trata de un intento más de venta fraudulenta de datos, el caso recuerda la importancia de mantener una actitud vigilante ante este tipo de anuncios, así como de contar con contraseñas seguras y sistemas de verificación en todas las plataformas digitales.

Y es que es bastante habitual que se publiquen supuestas ventas de datos personales que al final no resultan para nada reales. Hace relativamente poco tiempo saltaba la noticia de que Steam había sufrido una macrofiltración con datos de 89 millones de usuarios en la red. Al final, también resultó ser completamente falso.

