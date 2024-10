Si te entregan un billete con esto escrito, la estafa ya ha comenzado. Y tiene en vilo a los hosteleros

Algunas de las estafas más viejas, como timo del 'teléfono en los billetes', sigue generando alarma entre los hosteleros de toda España. Miguel, un cocinero y tiktoker conocido como @carnesyfuegos, propietario de un restaurante en Casariche (Sevilla) ha sido uno de los últimos afectados por este timo.

En un vídeo viral en su cuenta de TikTok, Miguel relató su experiencia como víctima de este intento de picaresca a la antigua usanza en estos tiempos de phishing, vishing, spoofing y similares.

¿En qué consiste el timo?

La mecánica del timo es tan sencilla como efectiva, si bien requiere la colaboración de al menos dos personas. Todo comienza cuando un cliente entra a un establecimiento y paga su consumición con un billete de 50 euros. Hasta aquí, todo parece normal, excepto por un detalle que esconde un engaño: en una de las caras del billete, cuidadosamente oculto al momento del pago, hay anotado un número de teléfono y un nombre.

Es en la siguiente fase de la estafa donde entra en acción el compinche. Este segundo timador, poco después, ingresa en el mismo establecimiento y realiza una compra de menor valor, pagando con un billete de 20 euros. Luego de recibir el cambio, regresa al mostrador alegando que el camarero le ha devuelto mal la cantidad, afirmando que él pagó con un billete de 50 euros y que le dieron las vueltas correspondientes a un billete de 20.

Para respaldar su historia, menciona que el billete de 50 euros que supuestamente usó tiene escrito un número de teléfono y un nombre, detalles que recita de memoria con total precisión. Ante la posibilidad de haber cometido un error, el comerciante se siente presionado a devolver la diferencia, ya que el billete con la anotación suele encontrarse efectivamente en la caja, dado que fue utilizado en la primera transacción por el compinche.

Para los comerciantes, la mejor defensa es conocer el 'modus operandi' y, si es posible, contar con herramientas tecnológicas que permitan verificar cada transacción

El problema de probar el engaño

Esta técnica de estafa sigue resultando efectiva porque es difícil para el comerciante probar la mala fe de los estafadores. El billete de 50 euros con la anotación está ahí, en la caja, y la lógica simple podría llevar a pensar que, efectivamente, el segundo cliente pagó con él. Esto convierte el timo en un dilema para el hostelero, quien enfrenta la dificultad de demostrar que el pago inicial del compinche fue con un billete de menor valor.

Miguel, sin embargo, logró frustrar el intento de estafa: gracias a las cámaras de seguridad instaladas en su local, pudo comprobar los movimientos de los dos estafadores y verificar que el segundo cliente realmente había pagado con un billete de 20 euros. Ante la posibilidad de que los timadores quedaran expuestos y el hostelero pudiera denunciarlos, estos decidieron marcharse antes de que se revisaran las grabaciones.

Estar alerta

Este caso particular muestra cómo la tecnología, en forma de cámaras de seguridad, puede jugar un papel crucial para proteger a los comerciantes frente a estos engaños. Sin embargo, no todos los establecimientos cuentan con este recurso (o, de contar con el mismo, no siempre ofrecen la calidad de imagen necesaria).

La estafa ha sido lo suficientemente recurrente como para que las fuerzas de seguridad hayan dado ya la voz de alarma sobre su existencia. La difusión de estos casos en plataformas como TikTok también parece estar resultando útil para evitar que más personas caigan en la trampa.

