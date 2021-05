Fuchsia OS, el supuesto sustituto de Android y Chrome OS, sale al mercado tras 5 años de desarrollo (por ahora sólo para Nest Hub)

En agosto de 2016 nos hacíamos eco por primera vez de la existencia de Fuchsia OS, un nuevo 'sistema operativo convergente' que Google estaría desarrollando —según algunos rumores- como alternativa tanto a Android como a Chrome OS. Pocos días después supimos que, al contario que los anteriores, no estaría basado en el kernel de Linux, sino en otro proyecto propio de Google: Magenta.

Unos meses después se filtraron tanto el supuesto nombre de la primera versión de Fuchsia (Andromeda) como las primeras imágenes de su interfaz. Al año siguiente, nuevos detalles sobre su microkernel y sobre los planes de Google para que Fuchsia reemplazase a Android en cinco años.

Y durante más de dos años no supimos absolutamente nada más de Fuchsia. Hasta que, el pasado mes de diciembre, Google anunció la apertura de Fuchsia a desarrolladores de forma pública. Y quedó claro que habría novedades al respecto muy pronto. Y esas novedades ya han llegado.

Fuchsia OS está disponible para su descarga en pocas semanas

Google acaba de confirmar oficialmente el lanzamiento de nuevo sistema operativo Fuchsia OS… para los usuarios de un dispositivo muy concreto: los Nest Hub de primera generación, a los que se les ofrecerá como si de una actualización de Cast OS (el sistema operativo IoT de Google) se tratase.

Dado lo delicado de emprender un cambio de sistema operativo, durante el cual pueden aparecer toda clase de incompatibilidades, este proceso de actualización será gradual: empezará en pocas semanas, con los usuarios inscritos en el programa Preview, y se prolongará a lo largo de varios meses, tras los cuales todos los Nest Hub de primera generación recibirán la actualización.

¿Notarán un gran cambio los usuarios de los Nest Hub? Pues, aunque se espera que los dispositivos ganen fluidez de funcionamiento, en un primer golpe de vista las cosas cambiarán poco: al basarse la interfaz ambos sistemas operativos en Flutter, su estética no experimentará cambios. De hecho, muchos usuarios nunca se llegarán a dar cuenta de que han cambiado de sistema operativo.

¿Cuál es el futuro de Fuchsia?

Google no ha hecho público ningún otro detalle sobre Fuchsia OS. No sólo no ha puesto fecha a una posible sustitución de Android y/o Chrome en favor del nuevo sistema operativo: es que ni siquiera sabemos con seguridad si tiene planes de instalarlo en todos sus dispositivos que hoy en día usan Cast OS.

¿Siguen en pie las ambiciones de Google con respecto a Fuchsia OS? En los últimos tiempos ha habido algunas pistas contradictorias al respecto. En 2019, Hiroshi Lockheimer, vicepresidente senior de Google responsable del desarrollo de Android y Chrome OS, decía lo siguiente:

No son sólo los teléfonos y el PC: en el mundo del Internet de las Cocas hay un número creciente de dispositivos que requieren sistemas operativos […] creo que hay mucho espacio para múltiples sistemas operativos con diferentes fortalezas y especializaciones.

Hay dos formas de entender estas palabras: que Fuchsia se limitaría a ser usada por dispositivos IoT como altavoces y pantallas inteligentes, fragmentando más (en lugar de unificar) el catálogo de sistemas operativos de Google…

…o que la compañía simplemente ha sumado un nuevo campo a conquistar (además de smartphones y PCs) a los planes para su nuevo sistema operativo.

Y es que, lejos de limitarse a los Nest Hub, los desarrolladores de Fuchsia llevan semanas debatiendo sobre formas de implementar un traductor de instrucciones en su microkernel que habilitaría a este sistema operativo para ejecutar aplicaciones Android y Linux.

Vía | 9to5Google