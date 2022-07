20 webs tan desconocidas como útiles y geniales de todo Internet

En ocasiones, navegando por Internet te encuentras con recomendaciones de todo tipo sobre los mejores sitios para sumarse a tu historial de visitas. En algunos casos son pequeñas joyas escondidas: webs que —bien por útiles, bien por 'curiosas', o por una mezcla de ambas cualidades— no entiendes cómo no las conoce más gente.

Aun sabiendo que estas cosas suelen ser muy subjetivas, confiamos en que disfrutes con alguno de los descubrimientos de este listado:

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

Music Map

Music Map es un sitio web basado en el proyecto Gnod, una base de datos que establece interrelaciones entre los gustos de los usuarios. Su funcionamiento es muy sencillo: escribes el nombre de una banda o intérprete que te guste, y el sistema te ofrece una nube de nombres de otras bandas relacionadas, según el patrón de gustos de otros usuarios. También cuenta con versiones para libros y películas, pero el resultado final es ligeramente más cuestionable.

Patatap

Patatap es una web que nos permite crear animaciones con música usando sólo el teclado de nuestro PC: cada tecla (sólo letras y espacio) lleva aparejado dos efectos: uno visual y otro sonoro; de modo que, tecleado suficientemente rápido, nos permite crear composiciones de lo más interesante. O simplemente dedicar un rato a perder el tiempo y relajar las neuronas.

ShadyURL

ShadyURL es un 'acortador de enlaces' que no acorta el enlace (a veces todo lo contrario): se limita a redirigir al usuario a la web de nuestra elección desde las URLs que genera, que están pensadas para dar muy poca sensación de seguridad y que pensemos que necesitaremos un buen antivirus después de hacer clic.

Little Alchemy 2

Los antiguos, desde la Grecia clásica a la Europa Renacentista, estaban convencidos de que toda la materia se componía de 4-5 elementos básicos (aire, agua, tierra, fuego y —en ocasiones— éter). Pues bien, Little Alchemy 2 es un pequeño y sencillo juego web que nos permite ir remezclando estos elementos y sus derivados entre sí para crear todo un catálogo de 720 materiales que te permitirán incluso crear vida. Excelente para matar el rato.

Astronaut.io

Breves vistazos a sucesos recientes, pero anónimos de la vida sobre la Tierra, eso es lo que nos ofrece Astronaut.io. La idea es que nos muestre vídeos extraídos de YouTube que cumplan ciertos requisitos: no estar editados, tener menos de una semana de antigüedad, pocas o ninguna visitas y títulos genéricos como 'DSC 1234' o 'IMG 4321'.

La web de Bartosz Ciechanowski

El bueno de Bartosz Ciechanowski se dedica a escribir en su blog artículos sobre física, matemáticas e ingeniería. Realiza sólo unos pocos al año por dos grandes razones: son artículos bastante largos y los acompaña de excelentes animaciones interactivas para poder comprender visualmente lo que está explicando. El que se encuentra ahora mismo en la portada de su web, dedicado al funcionamiento de un reloj mecánico, es una absoluta gozada.

Connected Papers

Connected Papers puede ser una herramienta utilísima para investigadores académicos que estén elaborando bibliografías o meramente buscando obtener una idea general acerca de los papers publicados sobre un tema en concreto. Permite buscar una publicación por su título o identificador y generar una red de 'papers' interrelacionados, para que podamos ir saltando de uno en otro buscando información.

A Good Movie to Watch

A Good Movie to Watch es una web que nos muestra recomendaciones de películas y series "con muy buenas críticas pero poco conocidas" —como las webs de este listado—. Además de la 'selección del momento' (que cumple debe contar como mínimo con un 7/10 en IMDB y con un 70% en Rotten Tomatoes), ofrece también una sugerencia 'Very Best (8/10 y 80% mín.) aleatoria. Un detalle interesante es que muestra también en qué servicios de streaming podemos encontrar cada película recomendada.

Find the Invisible Cow

Tienes que encontrar una vaca invisible en la pantalla del navegador, y sólo cuentas con la ayuda de una voz que va pegando gritos más fuertes según te acerques al rumiante en cuestión. Unas risas. "Mú".

Archive.today

Todos conocemos la Wayback Machine de Internet Archive, el servicio de referencia a la hora de acceder a versiones antiguas, frecuentemente ya inaccesibles, de una web. Pero muchos usuarios desconocen la existencia de otro servicio, Archive.today, que además es capaz de mostrar miniaturas de las páginas capturas, facilitando la navegación entre las diferentes 'instantáneas' para encontrar la información que buscamos.

Hacker Typer

Hacker Typer convierte tu navegador en un terminal de texto, de los de fondo engro y letras verde fosforito con denominación de origen 'The Matrix'. Y si no tienes ni idea de código ni de hackear ni nada, puedes estar tranquilo: aunque aporrees tu teclado sin ningún sentido, quien esté viendo tu pantalla pensará que 'pilotas' de esto de hackear.

Radiooooo

Radiooooo es una máquina del tiempo radiofónica: le indicamos un país y una década, y reproduce alguno de los éxitos musicales de la tierra de las cadenas de radio de esa época. Probamos 'España' y 'años 70' y suena el 'Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así' de Jeanette: aprobado.

Stellarium Web

Stellarium Web es una web que usa la geolocalización (si se lo permitimos) para mostrarnos cómo sería nuestro cielo nocturno si no viviéramos en ciudades tomadas por la contaminación lumínica. Si hacemos clic en las estrellas, nos irá diciendo cuál es cada una, y aportando diversos datos sobre ellas.

Jitsi

En los dos años transcurridos desde el comienzo de la pandemia, se ha hablado extensamente sobre aplicaciones para videoconferencias grupales. Pero frente a líderes como Meet, Teams o Zoom, una alternativa como Jitsi ha quedado en segundo o tercer plano. Imperdonable, habida cuenta que nos permite crear salas de videoconferencia sin necesidad de registro ni pago: simplemente tenemos que nombrar una nueva sala y enviar el enlace a nuestros interlocutores.

Pointer Pointer

Pointer Pointer es un extraño sitio web en el que, al entrar, se te pide que dejes de mover el puntero del ratón. Al cabo de unos segundos, nos mostrará una imagen que dejará claro que la web sabe perfectamente dónde lo hemos posado.

Down for Everyone or Just Me

Cuando tienes problemas para acceder a un sitio web, siempre te preguntas si es cosa de tu ordenador/conexión o si le está pasando a todo el mundo. Pues bien, con Down for Everyone or Just Me puedes salir de dudas: sólo tienes que introducir la URL de un sitio web y comprobar si esta herramienta afirma tener problemas para acceder a la misma.

Ian's Shoelace Site

Si eres de los que usa sólo calzado sin cordones, ya puedes pasar al siguien… espera, no, mejor echa un vistazo al complejo y noble arte que te estás perdiendo. Ian's Shoelace Site es un sitio web que recopila todo lo que hay que saber sobre cordones: tipos, cómo disponerlos en el zapato o cómo atarlos. Existen muchas más opciones y trucos de los que podrías pensar.

River Runner Global

Eres una gota de agua: selecciona cualquier punto del mapa que muestra River Runner Global y te calculará (y luego te mostrará a vista de pájaro) la ruta que llegarás para llegar al mar.

Isitchristmas.com

En circunstancias normales, Isitchristmas.com (algo así como YaEsNavidad.com) sería una absoluta pérdida de tiempo: es una web que se limita a mostrarnos un enorme 'No' si entramos en ella en cualquier época del año que no sea Navidad (momento en que nos mostrará —¿adivináis?— un enorme 'Sí').

Pero vivimos en una época en el que las luces navideñas de Vigo se instalan en agosto y en la que Mercadona empieza a vender turrón cuando empieza el otoño, así que hay que considerar este sitio como un ineludible servicio público.

Passive Aggressive Passwords

Tal como reza la portada de esta web: "Imagina que tus suegros te están ayudando a elegir una contraseña... esto es lo que dirían".