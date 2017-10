Descubre y escucha radios basadas en tus artistas favoritos, totalmente gratis

Los que somos amantes de la música vivimos un momento que hace unas décadas sería inimaginable. Tenemos acceso a millones de discos y canciones en cualquier momento, y todo ello a golpe de click.

Eso hace que muchas veces nos sintamos inundados ante tal cantidad de opciones, sin saber qué reproducir. Hoy vamos a presentar una herramienta que nos servirá en esos momentos.

Ideal para los que no pagan Spotify o necesitan recomendaciones

Si no estás suscrito a ningún servicio de música en streaming, o necesitas una plataforma que te recomiende música según tus gustos, Listen on Repeat podría ser de muchísima ayuda.

Como decíamos, esta plataforma es totalmente gratuita, ya que está basada completamente en vídeos de YouTube. La primera vez que accedamos tendremos que buscar un vídeo o un artista, y a partir de ahí navegar por los distintos streams y playlists. También puedes copiar la URL con una determinada playlist y compartirla con otra persona.

Los creadores de esta herramienta aseguran que sus playlists están completamente curadas y en constante actualización. Podremos encontrar recomendaciones para cualquier tipo de género musical: desde música clásica a heavy metal, pasando por el jazz o el hip hop.

Lo mejor de todo es que puedes crear un usuario y recordará en dónde te has quedado la última vez que estuviste escuchando música en la web. También existe un chat en el que charlar con otras personas sobre tus grupos favoritos.

En la barra lateral izquierda podemos acceder a un historial con todo lo que hemos escuchado, además de acceder a las diferentes radios, crear tu propia playlist o conocer cuáles son las tendencias que están triunfando en la plataforma.

Es una muy buena opción para todos aquellos que no pagan un servicio de música en streaming, necesitan escuchar música en un equipo que no es el suyo o simplemente necesitan escuchar un tipo de música y no quieren pensar qué poner.

Como dato curioso (en honor al nombre) que tiene esta web, puede sustituir "youtube" por "listenonrepeat" en la dirección de cualquier vídeo de YouTube. De esta manera, harás que tu canción favorita se repita en bucle.

