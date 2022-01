Esta web tiene tantas herramientas útiles y gratis para convertir archivos que casi parece que debería ser ilegal

En Genbeta constantemente estamos hablando de herramientas útiles para realizar tareas tediosas pero necesarias de forma simple. Desde opciones para convertir archivos PDFs, a soluciones para firmar documentos, convertir imágenes, convertir vídeos, o hasta crear GIFs animados. Para todo hay alguna solución.

Sin embargo, puede que esta que te vamos a recomendar hoy sea algo así como la definitiva. Se trata de una web llamada TinyWow en la que consigues todo lo que mencionamos antes y mucho más en un solo lugar, todo es gratis y ni siquiera hay anuncios.

Un sitio tan bueno que no parece verdad... o legal

TinyWow se describe a sí misma cómo una web con "herramientas que solucionan tus problemas con archivos". El sitio cuenta con utilidades para lidiar con documentos, vídeos, imágenes, y hasta URLs y otras cosas.

En total encuentras 41 herramientas para hacer de todo online y gratis. Si quieres trabajar con PDFs, hay desde una herramienta para dividirlos hasta una para combinarlos, formas de comprimir, proteger, desbloquear, firmar, convertir, y hasta extraer las imágenes de un PDF.

También hay montones de herramientas para imágenes, que van desde convertir diferentes formatos como HEIC, JPG, PNG, SVG, EPS, y hasta WebP a uno diferente. Pero también tienes utilidades de vídeo para recortar, silenciar, comprimir, redimensionar, y convertir vídeos. Incluso hay una herramienta para descargar vídeos de Facebook.

Si no te basta con esto, hay cosas como un convertidor de MP4 a GIF, y conversión de archivos XML, JSON y CSV. También puedes encontrar herramientas misceláneas como un generador de texto "Lorem Ipsum" (para rellenar), hasta un generador de memes, o un rastreador de URLs que te muestra todas las redirecciones que hace un enlace.

Ahora, todo esto suena genial siempre que confiemos en la política de privacidad de sus creadores. Afirman que todos los archivos se borran tras 15 minutos de ser procesados, y que no solo no venden tus datos a nadie, sino que tampoco tienen anuncios ni planes de monetización de momento (aunque no los descartan a futuro). TinyWow es operada por una empresa de medios que lleva dos sitios de tecnología y creen que estas herramientas pueden ser útiles para sus usuarios, afirman que de momento la infraestructura que poseen les permite operar estas herramientas a un coste mínimo.