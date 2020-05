Este generador de memes por inteligencia artificial da en el clavo más veces de las que nos imaginaríamos

Todos tenemos claro que para crear un buen meme hay que tener un talento especial. Igual que no todo el mundo puede hacer chistes que verdaderamente den lugar a carcajadas, no todos tenemos la agudeza siempre a punto como para armar el meme definitivo. Es así y hay que admitirlo.

Sin embargo, la tecnología puede acudir una vez más en nuestro auxilio. Y, concretamente, una red neuronal profunda alimentada con cerca de un millón de memes de ejemplo. Concretamente, con 20.000 ejemplos de memes de cada una de las 48 plantillas de meme más populares del generador Imgflip. El resultado verdaderamente puede causar sorpresa: This Meme Does Not Exist.

Esta inteligencia artificial capaz de crear meme en base a 48 famosas plantillas ha sido alimentada con cerca de un millón de ejemplos

Really, this is not a meme

This Meme Does Not Exist, cuyo trabajo de desarrollo se explica en profundidad en esta publicación, hace referencia con su nombre a tantos otros proyectos que han empleado alguna técnica del campo de la inteligencia artificial, como This Cat Does Not Exist, que intenta crear nuevas imágenes a partir de otras.

En el caso de este generador, teniendo en cuenta que las plantillas vienen dadas, lo que importa es el texto y las combinaciones que genera. Teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada meme a partir de los miles de memes de ejemplo con los que ha sido alimentado su algoritmo, da forma a nuevas creaciones que en muchas ocasiones no tienen ningún sentido pero, en otras, prácticamente te hacen explotar la cabeza como ya han comprobado muchos.

Utilizar el generador es tan sencillo como acceder al servicio, seleccionar una plantilla, condicionar el texto que va a ser usado con algún término o no, y generar un nuevo meme. En numerosas ocasiones, como decimos, claramente algo no encaja, pero incluso así los resultados que obtenemos (siempre en inglés) tienen su magia. Un experimento curioso, cuanto menos.