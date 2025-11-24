Jaque mate de Ryanair a eDreams: un simple cambio en su código hundió un 40% a la agencia de viajes online

Perder más de un 40% del valor en bolsa en un día es algo que pocas empresas viven en una jornada bursátil. eDreams lo ha vivido hace poco en una guerra empresarial que se ha puesto muy fea.

El "culpable" tiene nombre y apellidos: Ryanair. La relación entre la agencia de viajes española y la aerolínea irlandesa lleva mucho tiempo siendo tensa. Pero esta vez, Ryanair ha dado un zarpazo que puede ser definitivo. ¿Cuál? Levantar un muro tecnológico tan sofisticado que los robots de eDreams ya no pueden entrar a "leer" los precios de los billetes. El resultado es dramático: las reservas de vuelos de Ryanair en la web de eDreams han caído un 80% en los dos últimos meses.

El panorama para eDreams. Ryanair no solo les ha cerrado el grifo, sino que ha sido muy astuta en estrategia. Ha ido firmando la paz con todos los demás "enemigos": Booking, Kiwi, Expedia... Estos actores han aceptado las reglas de la aerolínea (no inflar precios y compartir los datos del cliente) para vender sus billetes sin los problemas a los que está llevando a eDreams. La compañía española se ha quedado completamente sola y aislada, siendo la única que pelea con el gigante del low-cost.

Más fuegos que apagar. Según recoge Business Insider, en eDreams, están cambiando cómo cobran su suscripción Prime (pasando a modelos mensuales o trimestrales). Aunque afirman que es mejor a largo plazo, ahora mismo ese cambio les está haciendo ingresar menos dinero de golpe.

Hay plan: fiarlo todo a la tecnología. eDreams ha decidido huir hacia adelante con una apuesta masiva por la inteligencia artificial. Se definen como líderes europeos en esto y aseguran que la IA ya escribe el 30% de su código y gestiona gran parte de la atención al cliente para ahorrar costes.

El mensaje que intentan transmitir es que son una empresa tech súper eficiente capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Sin embargo, los inversores demostraron tienen dudas: por mucha IA y mucha eficiencia que tengas, si no puedes vender los billetes de la aerolínea que todo el mundo quiere coger, el futuro se presenta complicado.

