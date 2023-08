Qué fue de 'DownloadMoreRAM', la mítica web que prometía descargar más RAM para tu PC desde Internet

El 'inicio de la era Windows' fue también el comienzo de la preocupación entre los usuarios domésticos por disponer de suficiente memoria RAM —un recurso que nunca se ha distinguido por estar 'tirado de precio'— para ejecutar sus aplicaciones favoritas y/o para seguirle el ritmo a las actualizaciones de Windows y sus crecientes requisitos de hardware.

Ese fue el escenario ideal para el surgimiento de grandes estafas como la de la aplicación SoftRAM 95, de la que os hablamos hace poco… o de grandes troleos, como el del caso que nos ocupa hoy.

Trece años más tarde

De este tema también os hemos hablado en esta web… pero hace mucho tiempo. Trece años, concretamente. Por aquella época, alguien tuvo la idea de crear una web que permitiría reírse de sus amigos sin conocimientos de informática o reírse con aquellos que sí los tenían y pillaban el chiste.

Un vistazo rápido a foros de Internet deja claro que aún hay público para esta web.

Así nació DownloadMoreRAM.com, un sitio web humorístico que ofrecía al usuario la posibilidad de 'descargar' más memoria RAM en su ordenador para mejorar el rendimiento del mismo.

Se aprovechaba, claro, de que mucha gente desembarcaba en el mundillo de la informática sin tener claro que la RAM (Random Access Memory) es un componente físico que no podemos suplir en modo alguno con nada descargable o instalable.

¿Qué hacía entonces DownloadMoreRAM.com? Nada. Bueno, o nada más allá de mostrar una serie de animaciones que daban al usuario inexperto la sensación de que se estaba llevando a cabo un proceso de 'descarga de RAM'.

Tras unos segundos, la web te felicitaba por haber finalizado con éxito la descarga de la citada RAM, y tú te ibas tan contento pensando en todo el dinero que te acabas de ahorrar. Al menos, hasta que intentabas abrir otra vez el Adobe Photoshop y te dabas cuenta de que 'algo' había fallado con la descarga.

¿Qué fue de ella?

La web DownloadMoreRAM.com permanece activa desde 2009 y, hoy en día, todavía sigue siendo posible "descargar más RAM, de inmediato, rápido y gratis", según reza la portada de su web.

La propuesta de la web sigue siendo la misma, habiendo cambiado sólo en el apartado estético y en las 'opciones de descarga': si hace 13 años ofrecía la opción de descargar 1 GB, 2 GB y 4 GB, el avance tecnológico experimentado permite ahora 'escoger' entre 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB.

Eso sí, ahora, para dejar más claro el enfoque del sitio web (y romper rápidamente las ilusiones de algunos usuarios), una vez 'finaliza la descarga' aparece un enlace de 'More information' que te rickrollea (es decir, que te conduce al videoclip de la canción "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley, convertida en símbolo universal de 'pilladas' de todo tipo).

Hasta aplicación tiene

Además, si no te parece suficiente contar con la página web, desde 2016 la Microsoft Store incluye también una app denominada 'Download More RAM', que puedes instalar en tu Windows (o en el del amigo al que quieras trolear). Su autor, Austin Baccus, es ingeniero de software, y no parece tener nada que ver con el creador original de la web (que permanece en el anonimato).

Su descripción en la tienda de aplicaciones es muy clara: "Una versión satírica del chiste de Internet. Y no, esta aplicación no puede descargar más RAM".

