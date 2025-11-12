Siempre que quiero demostrarle a alguien lo gigante que es el espacio recurro a esta alucinante web

Si ya es difícil hacerse a la idea del verdadero tamaño de tu ciudad, tu provincia o país, intentar imaginar el tamaño que tiene el espacio es algo que se escapa totalmente a nuestras capacidades. Tanto que llegamos a infraestimarlo.

Es por eso que existen muchos vídeos, imágenes, GIFs o infografías que buscan a ayudarnos a entender el verdadero tamaño que tienen los planetas, estrellas o galaxias que conforman el espacio en el que vivimos.

Desde un astronauta hasta un agujero negro

La web 'The Size of Space' ("El tamaño del espacio"), te invita a hacer un viaje alucinante, comenzando desde un minúsculo astronauta y haciendo zoom out para llevarnos a los límites del universo conocido.

Que nosotros podamos ir manejando el ritmo hace que la experiencia sea más intensa, ya que así tenemos el tiempo suficiente para interiorizar lo que estamos viendo en cada momento.

El funcionamiento es tan sencillo como abrir la web es nuestro navegador y utilizar las teclas de derecha e izquierda para avanzar o retroceder. Este es otro punto importante, ya que también es interesante hacer el camino a la inversa.

A la izquierda del todo está el Sol. Ni siquiera se ve. En el centro, una imagen del impresionante agujero negro M87, cuya captura en imagen fue todo un hito. Haz click sobre la imagen para conocer la historia de "la imagen más esperada del universo".

La escala va aumentando a pasos agigantados, desde naves espaciales hasta lunas, planetas y objetos que desde aquí parecen minúsculos pero que realmente son enormes. Al mismo tiempo, lo que parecía grande va quedándose más y más pequeño.

Que puedas controlar el ritmo y volver hacia atrás ayuda a interiorizarlo mejor

El creador de esta página es el programador Neal Agarwal, conocido por haber dado vida a otras páginas realmente llamativas. Por ejemplo 'Who was Alive' (una web que nos dice qué personajes famosos estaban vivos en un año en concreto).

Se agradece que Agarwal utilizara algunas de las mejores visualizaciones que existen para cada objeto. Por ejemplo, los planetas y lunas aparecen girando sobre sí mismos, para que podamos observarlas desde todos los ángulos.

Imagen | 'The Size of Space'

