En 1996, Bill Gates ya era el hombre más rico del mundo, pero no dormía bien… por culpa de la amenaza de Java

En 2010, Bill Gates describía a Nathan Myhrvold como "una de las mejores contrataciones que he hecho en Microsoft". En 2018, Pacific Standard calificaba a Myhrvold como "el trol de patentes definitivo". Pero, en 1996, Myhrvold era aún CTO (director de tecnología) en Microsoft, y el interlocutor de Gates en una interesante conversación interna vía email que la cuenta tuitera Internal Tech Emails ha recuperado recientemente.

Y es interesante porque, en los emails intercambiados entre ambos, Gates reconoce su preocupación por la amenaza que representaba Java (por aquel entonces propiedad de sus desarrolladores originales, Sun Microsystems) para el status quo de la industria en aquel momento: con MS Windows como el sistema operativo más vendido y Bill Gates, ya entonces, como el hombre más rico del mundo:

"Literalmente, este problema me está impidiendo dormir".

Es cierto que, años más tarde, su temido Java se uniría al —tan menospreciado por él— kernel de Linux para dar forma a Android y expulsar a patadas a Microsoft del campo de los sistemas operativos móviles… pero con la perspectiva del tiempo, uno diría que en 1996 los temores de Gates resultaban aún exagerados. Aunque resulta fascinante leer de primera mano cómo los argumentaba:

"Me preocupa mucho lo genial que resulta Java / Javabeans, todo el trabajo que está llevando a cabo con el runtime y cuánta emoción está generando esto. […] Junto al creciente auge de las aplicaciones basadas en servidores, parece que podría facilitar a las personas la creación de sistemas operativos competitivos".

"Estoy muy interesado en saber qué piensas al respecto. […] ¿Qué clase de defensas tenemos contra esto? La verdad es que no se me ha ocurrido nada que me permita relajarme con este tema, y está socavando mi creatividad".