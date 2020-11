Una actualización de Windows 10 de octubre elimina certificados de usuario en el PC e impide actualizar Office: así se arregla

Microsoft ha informado ahora que la actualización KB4580364 de Windows 10 está causando algunos problemas en los equipos en los que se instala, con las compilaciones 19041.610 y 19042.610. En concreto, esta actualización está causando pérdida de certificados de usuarios, que es un problema de cierta gravedad.

Por otra parte, la actualización está haciendo que las aplicaciones de Office no se puedan actualizar. Son, pues, dos problemas que pueden afectar a una gran cantidad de usuarios, pues Office tiene la relevancia que tiene, y en el momento en que nos encontramos con la pandemia, cada vez son más los usuarios que utilizan certificados para realizar gestiones con la Administración de forma telemática.

La buena noticia es que la actualización es opcional, por lo que si no la has instalado conscientemente, probablemente no tengas ninguno de estos problemas.

En los errores conocidos de la actualización, Microsoft reconoce que "los certificados del sistema y del usuario se pueden perder al actualizar un dispositivo de Windows 10, versión 1809 o posterior a una versión posterior de Windows 10". Sin embargo, puntualiza que "los dispositivos solo se verán afectados si ya han instalado la última actualización acumulativa publicada el 16 de septiembre de 2020 o más tarde, y luego ha procedido a actualizar a una versión posterior de Windows 10 desde un medio o una fuente de instalación que no tenga una actualización acumulativa del 13 de octubre o posterior instalada".

Como vemos, no es la situación más común para usuarios domésticos, y sí algo más en equipos controlados por administradores que los pueden haber actualizado mediante paquetes o herramientas de actualización. Microsoft también dice que uno de esos medios pueden ser físicos o imágenes ISO que no tienen las últimas actualizaciones integradas.

En el caso de los certificados, Microsoft afirma que desinstalando la actualización, el usuario se puede aprovechar de la ventana de retroceso de 10 o 30 días atrás a los que el sistema es capaz de volver en función de la actualización. Aun así, afirman estar trabajando en una actualización.

