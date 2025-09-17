Esta nueva app de Google para Windows 11 nos dará algo que envidiábamos de macOS: un buscador decente

Desde tiempos inmemorables, macOS ha destacado por contar con un potente buscador integrado en el sistema operativo llamado Spotlight, algo que desde Windows podíamos ver con cierta envidia. Pero Google ha dado la sorpresa con el lanzamiento de una nueva aplicación de escritorio para Windows que pretende revolucionar la forma en la que buscamos información.

Un nuevo competidor. Esta nueva herramienta, que integra la búsqueda de Google, Google Lens y la inteligencia artificial directamente en el escritorio de Windows, va a competir directamente con una de las funciones más queridas de las PowerToys de Microsoft: PowerToys Run.

Cómo funciona. Esta nueva aplicación, disponible por ahora como un experimento en Google Search Labs y solo para usuarios de Estados Unidos, tiene un funcionamiento sencillo: permite lanzar una barra de búsqueda flotante con el atajo Alt + Espacio. Exactamente igual a lo que tenemos en macOS desde hace mucho tiempo.

Desde esta barra se va a poder buscar no solo en la web, sino también en los archivos locales del PC, en las aplicaciones instaladas y en la propia cuenta de Google Drive. Algo que mejorará (y mucho) la productividad, y compensa el mal buscador que tiene de manera nativa Windows.

Búsqueda unificada. La propuesta de Google es sencilla pero ambiciosa: unificar todas nuestras búsquedas en un solo lugar. Ya no será necesario abrir el navegador para buscar algo concreto en internet, ni el explorador de archivos para encontrar un documento. Solo con un atajo de teclado se podrá centralizar la búsqueda en las entrañas del sistema. Y lo mejor de todo: con una interfaz minimalista.

Una de las características más interesantes es la integración de Google Lens. Al igual que en nuestros móviles Android, ahora podemos seleccionar cualquier elemento de nuestra pantalla para buscar información sobre él, traducir textos o incluso obtener ayuda para resolver problemas matemáticos.

Pero no se queda aquí, ya que la inteligencia artificial también hace acto de presencia gracias al 'Modo IA' que ofrecerá respuestas elaboradas y contextuales a nuestras preguntas. Esto nos permite mantener una conversación y explorar temas en profundidad con la ayuda de Gemini.

PowerToys Run. Hasta ahora teníamos la posibilidad de usar esta herramienta con el objetivo de tener la misma experiencia que promete ahora Google. PowerToys Run permite lanzar aplicaciones y buscar archivos y en la web con un simple atajo, como si fuera el Spotlight de macOS. Y esto hace plantearlos la posibilidad de que sea el fin de esta herramienta que hasta ahora usaban los usuarios más avanzados.

Disponibilidad limitada. Como es habitual en los lanzamientos de Google, esta nueva aplicación para Windows está disponible por ahora de forma limitada. Solo se puede usar en Estados Unidos y en inglés, además de tener que contar con una cuenta de Google y un ordenador con Windows 10 o superior.

Lo que si de momento es que esta nueva herramienta no se sabe si pronto se convertirá en algo esencial de la experiencia de Windows o si va a quedar en un auténtico olvido como otros proyectos de la compañía. Lo que está claro es que Google ha hecho algo que Microsoft de momento no hizo: hacer un buen buscador integrado en el sistema operativo.

