Si tu PC no cumple los requisitos de Windows 11, este programa puede ser tu salvador. Encima elimina todo rastro de IA

Con el fin del soporte de Windows 10 fijado para el 14 de octubre de 2025, la presión para actualizar a Windows 11 es cada vez mayor. Sin embargo, sus estrictos requisitos, como por ejemplo tener TPM 2.0, dejan fuera a millones de ordenadores que ahora mismo son perfectamente funcionales. Para estos usuarios, hay una herramienta como Flyobee que se presentan como una solución casi mágica.

Flyoobe es la evolución de la popular herramienta Flyby11 y se ha diseñado para ser una navaja suiza que no solo permite instalar Windows 11 en hardware no compatible, sino que también ataca varios males del sistema como el blootware o para lo que he usado yo, eliminar todo rastro de IA del ordenador.

Cómo funciona. El ingenio de Flyoobe, como se detalla en su página oficial de GitHub, reside en un truco brillante: utiliza la variante de instalación de Windows Server. Este método omite de forma nativa las comprobaciones de TPM, Secure Boot y compatibilidad de la CPU, permitiendo que el proceso de instalación continúe sin barreras. El resultado final es una instalación estándar de Windows 11, pero en un equipo que Microsoft había sentenciado.

La herramienta automatiza todo el proceso, desde la descarga de la imagen ISO necesaria hasta su montaje, simplificando una tarea que de otro modo sería compleja para el usuario medio. Pero además de hacer la instalación de una manera cómoda, también se puede todo lo molesto que lleva consigo Windows 11.

Descargar e instalar. La descarga de este programa se hace a través de su página de GitHub en el apartado de descargas. Pero a la hora de instalarlo es posible que Windows lo bloquee al detectarlo como una amenaza, aunque en este caso podemos confiar en el desarrollador siempre que se haya descargado de la página legítima y no desde otras webs.

Una vez se ejecuta, se puede ver en un primer vistazo cómo se puede actualizar a Windows 11 sin cumplir los requisitos o hacer una reinstalación del sistema operativo de manera completa. En este caso se puede descargar directamente la ISO desde la web de Microsoft o cargarla de manera local. Usando la primera opción la comodidad está garantizada.

Hay mucho más. Pero más allá de instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos mínimos, esta aplicación es mucho más versátil. En la parte inferior de esta se encuentran diferentes opciones de personalización que se pueden usar una vez instalado Windows 11 como he podido experimentar.

Una de las más interesantes que he podido probar está relacionada con la inteligencia artificial y la integración que tiene con Windows a día de hoy. Aunque puede parecer que no se puede eliminar de ningún modo, la realidad es que con un simple clic vas a poder ver todas las características IA que hay instaladas, seleccionarlas y eliminarlas. Algo ideal para poder tener una vista mucho más 'pura' de Windows.

Pero no se queda en esta opción, ya que también se va a poder hacer:

Crear una cuenta local en Windows para no depender de tener una cuenta de Microsoft vinculada.

Desinstalar cualquier tipo de aplicación que venga por defecto en Windows, el conocido como blootware, como OneDrive. De esta manera, se logra tener un Windows mucho más ligero.

Perfiles de configuración personalizados para videojuegos, trabajo, seguridad...

Personalización del diseño de Windows.

Elegir el navegador predeterminado del sistema.

Microsoft advierte. Estas aplicaciones no encantan a la compañía detrás de Windows. En diferentes ocasiones han advertido los dispositivos no compatibles "no tienen garantía de recibir actualizaciones". Aunque hasta ahora la mayoría sigue recibiendo parches de seguridad, existe la posibilidad de que futuras actualizaciones fallen o que Microsoft bloquee activamente estos sistemas.

Si bien, esta es una de las pocas alternativas que hemos visto para tener una experiencia personalizada que de momento no ha recibido limitaciones por parte de Microsoft, y la verdad es que destaca por tener un diseño realmente simple.

