Este usuario avanzado de Linux probó Windows 11 y ha optado por quedarse (para su sorpresa) por estas razones

Durante años, la rivalidad entre Linux y Windows ha alimentado debates interminables entre ambas comunidades de usuarios. Para algunos, Linux representa la libertad, la personalización y el control absoluto del sistema; para otros, Windows es sinónimo de compatibilidad, estabilidad y comodidad. Lo interesante ocurre cuando un usuario que pasó casi una década en Linux decide regresar a Windows y cuenta por qué.

Eso fue lo que sucedió en un reciente hilo de Reddit, donde un desarrollador especializado en ingeniería inversa y seguridad en Android, acostumbrado a trabajar desde la terminal con Python, Rust y Neovim, relató su experiencia al dejar atrás Linux y adoptar Windows 11. Su conclusión: ha sido un cambio inesperadamente positivo.

Las grietas en la experiencia de escritorio en Linux

Quien publicó la historia había probado prácticamente todo el ecosistema Linux: Ubuntu, Arch, Fedora, NixOS… y aunque disfrutaba de la libertad que ofrecían escritorios como KDE y gestores de archivos como Dolphin, siempre se topaba con la misma sensación: el escritorio Linux vive en un estado de "casi listo".

Algunos de los problemas que lo cansaron fueron:

Gaming limitado: aunque Proton ha logrado avances enormes, no siempre resuelve los bloqueos que imponen los sistemas anti-cheat a nivel de kernel ni facilita el uso de mods. Además, la experiencia con realidad virtual era muy inferior a la de Windows.

Wayland vs. X11: la eterna transición entre ambos servidores gráficos todavía genera inconsistencias. Por ejemplo, la transmisión en Discord era inestable y con problemas de audio y video.

Errores menores acumulativos: desde pantallas negras tras suspender el PC hasta software especializado que no funcionaba, pasando por sistemas de archivos frágiles como Btrfs en ciertas configuraciones.

Tras ocho años de lidiar con estos obstáculos, el autor decidió dar una nueva oportunidad a Windows, aunque con la previsión de que lo abandonaría en poco tiempo. El resultado lo sorprendió.

Lo que se encontró en Windows 11

Más allá de la interfaz pulida o la amplia compatibilidad de hardware, lo que realmente marcó la diferencia fueron dos descubrimientos:

Scoop: un gestor de paquetes que emula la limpieza de Homebrew en macOS. A diferencia del Winget que Windows 11 trae de serie, 'scoop' instala aplicaciones portátiles y autoconcontenidas en directorios bien organizados. Herramientas como Neovim, Git, Python o Rust se instalan con un simple comando, sin ensuciar el sistema.

WSL2 (Windows Subsystem for Linux): ofrece un kernel de Linux real dentro de Windows, sin las complicaciones del escritorio Linux. Permite usar 'adb' y otras utilidades casi como si fueran nativas. Paradójicamente, el usuario apenas lo necesitó: gracias a Scoop, la mayoría de sus herramientas tenían ya versiones para Windows.

Con estas piezas en su lugar, la transición fue mucho más fluida de lo que esperaba.

Un cambio de perspectiva: del "trasteo frustrante" al "trasteo divertido"

El autor del hilo resumió su experiencia con una metáfora interesante: todos los sistemas operativos requieren ajustes, pero no todos generan la misma satisfacción.

En Linux, la mayor parte del tiempo se iba en trasteo frustrante: depurar suspensiones rotas, arreglar servidores gráficos o diagnosticar errores en drivers.

En Windows 11, tras una configuración inicial (que incluyó la tarea de empezar despejando el SO de 'bloatware' con herramientas como ReviOS Playbook), el tiempo se volcó en trasteo divertido: personalizar, instalar mods, optimizar flujos de trabajo.

La conclusión a la que llegó sólo puede ser calificada como pragmática: usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Windows resultó más cómodo para jugar, retransmitir y trabajar sin interrupciones; Linux, en cambio, sigue teniendo su lugar en servidores y entornos experimentales.

Debate en la comunidad: ¿herramienta o identidad?

Las respuestas en Reddit coincidieron en un punto clave: demasiados usuarios convierten su sistema operativo en parte de su identidad. Sin embargo, como escribió uno de los comentaristas más votados:

"Un sistema operativo no es un reflejo de ti. Es una herramienta. Usa la que mejor se adapte al trabajo".

Otros participantes señalaron que Linux brilla en el mundo de servidores y homelabs, mientras que Windows mantiene la corona en el escritorio por su compatibilidad de software y hardware, además de su facilidad para "simplemente funcionar".

De hecho, el autor de la publicación en Reddit aclara que sigue valorando las ventajas del ecosistema Linux, e igualmente reconoce las carencias de Windows en aspectos como la organización del sistema de archivos. Pero tras años de batallas con el escritorio Linux, decidió priorizar la practicidad sobre la pureza: quiere pasar más tiempo programando y jugando, y menos tiempo reparando el sistema operativo.

