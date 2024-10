Con este nuevo truco puedes instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos de CPU o TPM 2.0: un programa de los padres de Rufus

La fecha de caducidad de Windows 10 ya se acerca, y queda menos de un año para que millones de usuarios se queden anclados en el pasado en una versión que no recibirá actualizaciones de seguridad. El hecho de que no se actualice a Windows 11 está motivado por la propia Microsoft, que ha impuesto una serie de requisitos que mucha gente no cumple, pero ya hay formas de esquivarlos.

Precisamente en estos últimos meses hemos visto como han surgido diferentes métodos para poder instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos. Algo que Microsoft ha tratado de parchear siempre, llegando a afirmar que vamos a tener que cambair de PC si queremos usar Windows 11. Pero ahora ha surgido una nueva herramienta: Flyby11.

Instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos es posible

Tal y como ha recogido TechSpot, y habiendo sido detectada por Neowin, la nueva herramienta para evitar cumplir los requisitos de Windows 11 se llama Flyby11. Una herramienta que ha sido desarrollada por Belim, siendo los mismos creadores de otras herramientas muy conocidas como por ejemplo Rufus.

Al instalar Windows 11 con Flyby11 lo que se consigue es evitar la comprobación de los requisitos que impone Microsoft. Todo esto aprovechándose de una función en el proceso de instalación de Windows 11 que omite las comprobaciones de hardware. Para ello se ofrecen dos caminos de actualización:

Actualizaciones in situ de Windows 11 aprovechando el sistema de Windows Server para que no se compruebe el hardware.

Usar un ajuste de registro, similar al que usa Rufus, para cambiar la configuración del sistema y que no se realice la comprobación.

Esta herramienta es de recién lanzamiento en GitHub, habiendo aparecido el 19 de octubre de 2024 aunque con unos primeros comentarios positivos. Si bien, al realizar su uso (siempre bajo responsabilidad del usuario) es posible que Windows Defender lo considere como un malware al no estar firmado por los desarrolladores.

Además, aunque este sistema trata de eliminar todos los requisitos se va a poder ver como en las CPU más antiguas que no cuentan con las instrucciones SSE4.2 y PopCnt no se va a poder instalar.

