Este youtuber puso a la Generación Z a probar Windows XP, y no supieron ni cómo usar un salvapantallas ni un CD-ROM

El 25 de octubre de 2001, es decir, hace casi 23 años, se lanzó el famoso Windows XP con su mítica colina verde. Un salto evolutivo sobre Windows 95 y 98 que traía una gran cantidad de mejoras en el ámbito visual y también de accesibilidad para hacer de su uso mucho más fácil. Para muchos de nosotros este sistema era algo increíble, pero para los más jóvenes de nuestra sociedad enfrentarse a Windows XP es algo que no llegan a entender.

¿Cómo se sentirán nuestros jóvenes en el momento de ponerse enfrente de Windows XP cuando están acostumbrados a los sistemas operativos actuales? Esta es la pregunta que se hizo el famoso youtuber Linus Tech Tips y la llevó a un vídeo. Agrupó a una serie de jóvenes de la generación Z y los enfrentó a usar un ordenador con Windows XP. Y la realidad es que el vídeo te hará sentir mucho más mayor de lo que eres por las reacciones que tienen.

Los jóvenes se enfrentan a Windows XP

La primera prueba que hicieron en el vídeo de Linus fue configurar los clásicos salvapantallas. En Windows XP no se tenía un buscador tan avanzado como el que tenemos ahora y tampoco era tan intuitivo en donde se podía hacer esta personalización. Esto hizo que muchos tardaran un tiempo en llegar hasta las propiedades de salvapantallas. Y todos se sorprendieron con el clásico salvapantallas de tuberías que se van capilarizando en 3D.

Alguno llegó a encontrar al tan odiado por muchos Merlín que aparecía en los resultados de búsqueda y que actuaba como un auténtico asistente. Sin duda uno de los primeros asistentes virtuales a los que tuvimos acceso.

La segunda prueba sin duda es la que más nervioso me ha puesto: el hecho de usar un CD-ROM para escuchar música, instalar programas o hacer una copia de esta unidad. Algunos jóvenes han visto extraño ya de por sí estos CD sin llegar a saber como se podía abrir la caja donde estaban contenidos los CD de música. Y otros se sorprendían porque había que darle a un botón para que saliera la bandeja para introducir el CD.

Pero lo que más mayor te va a sentir es que muchos no saben cómo reproducir las pistas de música que tiene el PC, haciendo referencia a que ahora es mucho más fácil hacerlo en YouTube o Spotify. Y cuando le ponen el reto de instalar un programa sale un clásico: tener que introducir varios discos para poder instalar un único programa por las limitaciones en espacio que tenía.

La lentitud en Windows XP e internet como principal queja

Ahora estamos acostumbrados a la inmediatez cuando hacemos una búsqueda o cargamos un programa. Pero hace 20 años no era así. Teníamos que esperar un buen rato para que cargara una página web, sobre todo si había alguna imagen (aunque de mala resolución). Esto es precisamente lo que ha sorprendido a estos jóvenes que han sufrido en sus carnes el hecho de tener que esperar a que una web cargue.

Si es verdad que ahora todos nos quejamos cuando una web tarda unos segundos más en cargar, y esto es lo que han manifestado. Además, han visto la interfaz tan simple y anticuada que podían llegar a tener las páginas web. Pero todo para garantizar que cargara más rápido al contar con módems de internet que ofrecían velocidades de descarga que no llegaban al megabyte y que incluso hacía incompatible conectarse a internet y usar el teléfono fijo a la vez.

Por último, los más jóvenes que están también acostumbrados a juegos con una gran resolución, unos gráficos que se tratan de acercar al hiperrealismo y también unas mecánicas muy complejas se han encontrado con los juegos de principio de siglo.

El 3D PintBall o el GTA 3 son algunos de los juegos a los que se enfrentaron en un monitor que no contaba con las resoluciones que vemos ahora mismo, y tampoco con las mismas opciones gráficas que hay en los juegos de ahora. Y lo primero que notan al comenzar a entrar no podía ser otra que los FPS, y es que en aquella época el rendimiento no puede compararse al de ahora por las limitaciones a nivel de hardware.

En definitiva, los jóvenes concluyen que Windows XP destaca en varios puntos negativos, como lo difícil que era encontrar algunas opciones básicas como la del salvapantallas. Pero también los tiempos de carga que se llegaban a hacer eternos a la hora de entrar a una web o incluso para instalar un programa que requería del cambio de varios discos.

Sin duda es un vídeo realmente interesante que nos hace ver el auténtico avance que ha habido en estos años. La realidad es que desde Windows XP a nuestros días no ha pasado tanto tiempo, pero hemos avanzado a unos pasos tan agitados que sin duda se ha quedado en la mente como algo mucho más alejado de nosotros.

Imágenes | luis cornejo

En Genbeta | 20 curiosidades de Windows XP tras 20 años recorriendo sus icónicas praderas