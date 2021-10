Otra razón para no tener que actualizar a Windows 11: la nueva Microsoft Store ya está disponible para los Insiders de Windows 10

Salvo por la falta de bordes redondeados, la nueva Microsoft Store que se estrenó con Windows 11, ya está disponible para los miembros del Programa Insider, y muy pronto llegará a todos los usuarios de Windows 10 como se prometió.

Es básicamente otra de las razones por las que no hace demasiada falta actualizar a Windows 11 de momento. Windows 10 seguirá recibiendo actualizaciones, de hecho, la próxima gran actualización llegará en noviembre y junto a esta, estrenará la tienda de apps.

Más apps, mejor diseño, contenido multimedia...

La nueva Microsoft Store es una mejora significativa en Windows 11 con respecto a la tienda actual en Windows 10. No solo está mejor diseñada con mejor acceso al contenido, la integración de películas y series, y un mejor acceso a la biblioteca de apps y sus actualizaciones, sino que tiene más y mejores apps.

Microsoft ha abierto esta tienda para que los desarrolladores suban no solo las apps Modern, sino también a apps clásicas Win32, es decir, los programas de siempre que estamos acostumbrados a instalar en "siguiente, siguiente".

Esto ha hecho que apps como la versión completa y clásica de VLC ya estén en la Microsoft Store de Windows 11, junto a otras como Zoom, Disney+, OBS Studio, y hasta WinZip. Esta tienda también acepta aplicaciones web progresivas, de ahí que el famoso editor de gráficos Canva o TikTok también estén presentes.

Otra característica importante de la nueva Microsoft Store es su integración con otras tiendas de apps, como la Epic Games Store o la Amazon App Store. Pero no se ilusionen, esta Microsoft Store no tendrá apps Android, al menos esto es algo que la empresa solo planea integrar en Windows 11 por lo que no parece que termine llegando también a Windows 10, aunque exista una pequeñísima posibilidad de que pase.

Si eres Insider de Windows 10 y estás en el anillo de versión preliminar puedes actualizar de inmediato desde la misma Microsoft Store. En las próximas semanas, con la Windows 10 November 2021 Update, debería llegar a todos los usuarios.