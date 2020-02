El próximo PowerToy para Windows 10 nos dejará remapear las teclas como queramos

A finales de 2019, los legendarios PowerToys de Windows volvieron y además lo hicieron como un proyecto de código abierto de Microsoft. Desde entonces son varias las utilidades que la empresa ha lanzado a través de ellos, como PowerRename para renombrar archivos en lote, o más recientemente, PowerLauncher como lanzador alternativo de aplicaciones.

Ahora sabemos que la próxima herramienta de la que podremos disfrutar a través de los PowerToys es el llamado Keyboard Shortcut Manager (KSM), una utilidad para remapear o reasignar las teclas en Windows 10 a nuestro antojo. La idea es permitir que el usuario asigne las acciones que prefiera a cada tecla para maximizar la eficiencia.

Keyboard Shortcut Manager

Por ejemplo, si eres usuario de macOS y estás acostumbrado a ciertos atajos de teclado, siempre resulta incómodo el tener que acostumbrarte a usar teclas diferentes para hacer lo mismo. Con algo como Keyboard Shortcut Manager podrías asignar la tecla de Windows al estilo de le tecla CMD en macOS y dejar de sufrir porque copiar y pegar se hace con teclas distintas.

La herramienta está orientada principalmente a situaciones como esa, o casos en los que power users o desarrolladores necesitan una herramienta sencilla para reasignar teclas sin tener que depender de herramientas de terceros.

Algunas opciones actualmente incluyen soluciones como AutoHotkey y SharpKeys que como apuntan en la página de GitHub de KSM, o no tienen interfaz de usuario, o no dejan establecer atajos a nivel del sistema operativo, o no soportan múltiples teclados, o no permiten establecer diferentes perfiles para diferentes usuarios.

La idea con KSM es ofrecer todo eso al estilo de Karabiner para macOS, es decir, con la posibilidad de remapear las teclas a nivel del sistema (los atajos de Windows 10), y a nivel de aplicaciones (los atajos dentro de Microsoft Edge, o Slack, o cualquier otra app).

Todo a través de una simple interfaz de usuario, con la posibilidad de elegir perfiles diferentes para cada usuario o para cada dispositivo que tengas. Por ejemplo, KMS podría dejarte asignar perfiles específicos para tu teclado de gaming o para tu teclado de productividad.

Keyboard Shortcut Manager de momento está en estado de borrador, pero todo lo que se quiere hacer con el powertoy está muy bien definido y descrito, así que las posibilidades de que sea lanzado en no demasiado tiempo son altas. Para probar estos "juguetes" de Windows 10 debes instalar la última versión de los PowerToys desde su página en Github, ahí te encontrarás la lista con todos los disponibles conforme vayan saliendo.