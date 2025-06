Que un programa en Windows falle es el pan de cada día. Por suerte existen apps como esta para saber qué ocurre bajo el capó

Cualquiera que haya usado Windows sabe que a veces los programas fallan. A veces sin previo aviso, a veces con mensajes de error crípticos que no ayudan en absoluto. Hace unas semanas me topé con uno de esos casos que te hacen recordar por qué siempre es buena idea tener herramientas de diagnóstico a mano.

Resulta que quise echar una partida al Sega Rally 2, un clásico de la conducción arcade que Sega portó a PC hace ya más de dos décadas. No esperé que el juego se ejecutara a la primera, pero lo cierto es que me tiré más rato del que pensaba para hacer que funcionase. Su ejecutable se cerraba sin más explicaciones. Nada de mensajes útiles.

Una aplicación para saber qué librerías usan tus ejecutables

Este tipo de problemas son habituales con software antiguo. Los sistemas operativos evolucionan, las librerías se actualizan o desaparecen, y lo que funcionaba perfectamente en Windows XP ahora se niega a arrancar en Windows 11. Por suerte existen herramientas para saber qué está ocurriendo bajo el capó de cualquier aplicación.

Aquí es donde entra en juego Dependency Walker, una herramienta que lleva años siendo el as en la manga de muchos desarrolladores y usuarios avanzados. Su función es sencilla pero crucial: analizar qué librerías DLL necesita un ejecutable para funcionar y detectar cuáles faltan en el sistema.

La herramienta es gratuita y, tras descargarla, arrastré el ejecutable del Sega Rally 2 a su interfaz. En cuestión de segundos, Dependency Walker me mostró un árbol completo de dependencias: todas las DLL que el juego necesitaba para funcionar. Más importante aún, me señaló en rojo aquellas que no encontraba en mi sistema.

Tras el análisis del programa, faltaban varias librerías específicas de la época, relacionadas con DirectX. Es curioso porque ya descargué todas las librerías de DirectX 9 y las versiones más modernas, pero aún así se ve que me faltaba alguna que tuve que incluir manualmente.

Sega Rally 2 volvió a la vida, y con ello mis recuerdos de aquellas tardes de tiempos más sencillos donde mi máxima preocupación era derrapar bien en el juego de conducción de Sega.

Una alternativa con interfaz más moderna y actualizada

Aunque Dependency Walker cumple su función a la perfección, hay que reconocer que su interfaz se ve claramente anticuada. Su aspecto recuerda a las aplicaciones de Windows 98, lo cual tiene sentido considerando que lleva décadas sin actualizaciones significativas. Para usuarios acostumbrados a interfaces modernas, puede resultar un poco intimidante al principio.

Por suerte, existe una opción más actual. Se llama 'Dependencies' y es una herramienta de código abierto desarrollada por un programador independiente que básicamente hace lo mismo que Dependency Walker, pero con una interfaz mucho más moderna y limpia.

Dependencies mantiene toda la funcionalidad que necesitas para analizar las dependencias de un ejecutable, pero presenta la información de forma más clara y accesible.

Más allá de rescatar juegos retro, tanto Dependency Walker como Dependencies son útiles en muchas situaciones: cuando un programa se niega a arrancar sin explicación clara, cuando necesitas entender por qué una aplicación requiere ciertos componentes del sistema, o cuando quieres limpiar tu ordenador de DLL innecesarias.

Imagen de portada | Sebastian Bednarek

En Genbeta | Windows te permite abrir cualquier app o función directamente desde una tecla: un truco muy cómodo que te ahorra mucho tiempo