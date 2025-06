En Windows hay luz más allá del Explorador de Archivos: he pasado de él para instalar este otro mucho más personalizable

Después de años conviviendo con el Explorador de Archivos de Windows, quise dar el salto para probar alternativas que me acabasen convenciendo más que la solución nativa que ofrece Microsoft. No es que de repente crea que el Explorador de archivos de Windows sea horroroso, pero reconozco que, a lo largo de todo este tiempo, me he dado cuenta de sus carencias y lo rápido que podría solucionarlas con una alternativa mucho mejor.

Entre las más destacadas se encuentra Files, una aplicación gratuita y de código abierto que está disponible en la Microsoft Store y que ha cambiado por completo mi forma de gestionar archivos en Windows. Bajo estas líneas te cuento mi experiencia con ella.

Un explorador de archivos vitaminado y con diseño muy familiar

Tal y como hemos mencionado, Files es gratis. Podemos encontrar la aplicación en la Microsoft Store, pero aquí la app tiene un coste de 9,99 euros. Si queremos conseguir la aplicación gratis debemos descargar su instalador clásico vía web. Sin embargo, si te acaba gustando el trabajo que han hecho sus responsables, puedes considerar apoyarles descargando la versión de pago o realizar alguna donación.

El Explorador de Archivos de Windows cumple su función, pero tiene limitaciones evidentes. Con el tiempo se han ido solventando y en Windows 11 cuenta con funciones más avanzadas. Sin embargo, si usas Windows 10 como yo, puede que eches en falta las pestañas del explorador de Windows 11, especialmente al trabajar con múltiples carpetas simultáneamente. Files tiene esto y mucho más.

Files llegó a mi PC renovando la gestión de mis archivos con una interfaz muy cuidada a la vez que sencilla y práctica. Realmente, su diseño se siente familiar, una cualidad importante, ya que los usuarios que vengan del Explorador de archivos nativo de Windows se encontrarán con muchas facilidades a la hora de usar Files.

Aspectos que han hecho que me quede en Files

Navegación por pestañas

Esta es, sin duda, la característica estrella. A pesar de que ya la tenemos en Windows 11, si tienes un sistema operativo anterior, lo cierto es que poder abrir múltiples ubicaciones en pestañas diferentes dentro de la misma ventana es muy útil y acaba mejorando mucho nuestro flujo de trabajo. Ya no necesito tener cinco ventanas del explorador abiertas cuando estoy organizando archivos entre diferentes carpetas.

Panel dual

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de dividir la ventana en dos paneles, similar a lo que ofrecen gestores de archivos más avanzados. Esto facilita enormemente las operaciones de copia y movimiento de archivos entre diferentes ubicaciones. Todo se gestiona desde un pequeño botón en la esquina superior izquierda, donde podemos añadir un panel tanto en el eje vertical como en el horizonal. Además, también tenemos la opción de entrar en el modo de superposición compacta para no perder de vista nunca el explorador.

Integración con servicios en la nube

Files se integra de forma nativa con OneDrive y otros servicios de almacenamiento en la nube, lo que hace que gestionar archivos tanto locales como remotos se convierta en una experiencia fluida y cohesionada.

Rendimiento y un montón de opciones

En cuanto al rendimiento, Files se comporta de manera excelente. La aplicación se abre rápidamente y navegar entre carpetas es ágil, incluso cuando trabajo con directorios que contienen miles de archivos. Su vista por defecto cuando entramos al gestor es clara y limpia, ofreciendo información útil al usuario. Además, la app está plagada de opciones, pudiendo cambiar la apariencia y color, añadir o quitar opciones del menú contextual, podemos añadir etiquetas a los archivos para organizarlos mejor, e incluso administrar atajos de teclado personalizados para dirigirnos a cualquier ruta.

Después de varias semanas usando Files como mi explorador de archivos principal, puedo decir que el cambio ha merecido la pena. Es una alternativa gratuita y de código abierto que ofrece una experiencia moderna y eficiente sin renunciar a las funciones básicas que todos necesitamos. Para mí, volver al Explorador de Windows después de probar Files sería como retroceder en el tiempo.

