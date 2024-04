El rendimiento de Windows 11 es 'mediocre', según un ex-desarrollador de Microsoft. Ha sido la razón para que comiencen a arreglarlo

Uno de los grandes motivos por los que mucha gente decide no instalar Windows 11 y quiere engrosar el porcentaje de cuota de mercado de Windows 10 radica en el rendimiento. Esto es algo que ha dejado patente recientemente Andy Young, un desarrollador de software que trabajó con Microsoft durante muchos años y que publicó un vídeo que deja en evidencia a la compañía.

En este vídeo se aprecia claramente como el menú de inicio tarda un poco en cargarse cuando el ordenador cuenta con un hardware realmente potente como 128 GB de RAM o un Intel Core i9. A esta publicación en X se siguieron muchos mensajes de usuarios que comparten sus muchos problemas con el rendimiento de Windows 11.

Un vistazo a… WINDOWS 11 NIVEL DIOS 17 TRUCOS y FUNCIONES para DOMINARLO

Los problemas de rendimiento de Windows 11 en una publicación de X

Pero aunque como usuarios son muchas las quejas que se presentan en la red, parece ser que hasta que alguien con suficientemente peso o que se hace viral no se queja no se comienza a hacer nada. Ahora con esta publicación se dan indicios de que Microsoft se ha comunicado con este desarrollador para solicitar datos del error con el objetivo de reproducirlo y solucionarlo.

Consulta la publicación pulsando en la imagen.

Una de las quejas más comunes, y a la que yo me uno también, radica en el buscador del menú Inicio. Precisamente cuando se intenta realizar la búsqueda de una aplicación los resultados son únicamente de Bing. Lo mismo ocurre si quiero hacer una operación matemática rápida, que a veces me muestra bien el resultado y otras veces me deriva a páginas webs sin relación.

Esto es algo que se suma a otras mejoras que se necesitan claramente, como ocurre en el menú desplegable en el escritorio, donde algunas veces se presenta un bug en los iconos. Pero además en la barra de inicio nueva también hay algunos problemas de diseño, como en los widgets que mucha gente termina odiando al no seguir Microsoft una línea de diseño clara.

Ahora puede que este sea el impulso para que Microsoft se ponga las pilas y comience a mejorar el rendimiento y solucionando los errores que pueden llegar a molestar tanto. Lo que está claro es que una persona de peso como un desarrollador comparta estos fallos pueden hacer que se mejore de cara al resto de usuarios.

Portada | Windows

En Genbeta | Tengo un nuevo PC con Windows 11: esto es todo lo que le he instalado gratis