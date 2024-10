Se gasta 12.000 euros en el PC gaming más caro del mundo y aprende una valiosa lección: hay cosas que el dinero no puede comprar

Comprar componentes para montar tu PC es emocionante. Dependiendo del presupuesto y características a las que aspires, puedes encontrar infinidad de hardware que se adapte a tus necesidades. Imagina por un momento que tienes dinero ilimitado. ¿Qué PC te montarías? Si eres de los que se ha hecho esta pregunta muchas veces, Linus Tech Tips tiene la respuesta.

El conocido creador de contenido tecnológico, muestra en uno de sus vídeos cuál sería el PC gaming ideal para exprimir cada fotograma y reducir lo máximo posible el input lag. Para ello ha montado un ordenador que incluye componentes como la colosal tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 de NVIDIA y el procesador Intel Core i9-13900KF, así como kits de memoria de 32 GB de RAM, una placa EVGA Z970 Dark Kingpin y un monitor de 390 Hz, entre otros muchos elementos de alto presupuesto. Tras una breve prueba de este PC, Linus da un golpe de realidad para los amantes de los juegos competitivos: el equipo es importante, pero más aún la destreza del jugador, algo que el dinero no puede comprar.

Un PC inalcanzable para alguien que aún le faltan algunas horas de juego

Todo el setup, que incluye además del PC, los monitores, periféricos, router y más, tenía un valor de 13.396,24 dólares, lo que equivale a unos 12.245,50 euros. A pesar de que el vídeo tiene más de un año y que ya hay componentes mejores en el mercado que los que se muestran (como por ejemplo el procesador), se trata de un equipo al alcance de muy pocas personas.

En el experimento comprobaron que lo más importante para marcar la diferencia en títulos competitivos no es el sistema, sino la destreza que tengas a la hora de jugar, algo que mejora cuanta más práctica y horas le dediques a un juego en concreto. Por ello mismo, recomiendan a todos los que desean “el mejor PC del mundo” para jugar, que se pregunten si merece más la pena invertir todo ese dinero en un nuevo equipo o en “formación y entrenamiento”, una conclusión a la que llegaron de manera desenfadada y en tono sarcástico.

Durante el vídeo, comparan la diferencia en la experiencia de Linus con un PC más económico y el que específicamente han montado para el experimento. Lógicamente, hay una diferencia palpable, ya que hablamos de un sistema con componentes muy distintos, específicos y significativamente superiores, algo que se nota nada más al comprobar la cantidad de fps y los menores tiempos de respuesta logrados por los componentes y periféricos del sistema.

A este PC lo denominaron “Pay-to-win”, una nomenclatura que hace referencia a las desastrosas prácticas de las empresas en videojuegos cuando dan una ventaja significativa al jugador cuando paga por elementos del juego o paquetes de mejora.

Aunque es evidente que hace falta destreza y habilidad para mejorar y no tanto adquirir un nuevo equipo, es incuestionable que un mejor PC te va a ofrecer una mejor experiencia. No obstante, esto no significa que debamos caer en la red de los fabricantes y marcas cuando apelan al público “gamer” para crear esa necesidad de compra si queremos el máximo rendimiento.

Un monitor con mayor tasa de refresco de actualización, una mejor gráfica o periféricos que reduzcan lo máximo posible el input lag nos ofrecerán una experiencia mucho más gratificante, pero creo que también está en nuestra mano valorar hasta qué punto merece la pena invertir en un nuevo equipo. Y es que a pesar de que el vídeo de Linus Tech Tips lo cuenta todo con un tono muy humorístico, la triste realidad es que no hay precisamente pocos los que creen que teniendo un mejor PC van a mejorar sus habilidades instantáneamente.

Imagen de portada | Linus Tech Tips

En Genbeta | Unificar mi biblioteca de juegos nunca ha sido tan fácil. Desde que uso esta app tengo a mano todos mis juegos de PC y consola