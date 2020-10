Las ventanas de Windows 10 aún se pueden cerrar como hace 35 años, pero es una función que no usa casi nadie

En Genbeta nos encanta encontrar detalles de versiones muy antiguas que aún están presentes en la última versión de Windows 10. En ese sentido, hoy queríamos hablar de algo que ha estado presente en el sistema desde sus inicios con interfaz gráfica de usuario, pero que casi nunca se ha usado desde 1995.

Hablamos del cierre de ventanas. Con Windows 95, hace ya 25 años, llegaron los botones de maximizar, minimizar y cerrar ventana a la derecha de las ventanas, y desde entonces el símbolo de [X] es un icono universal de la informática. Sin embargo ¿qué había antes? Desde Windows 1.0, que fue el sistema que sistema que como su nombre indica inauguró las ventanas, estas se cerraban desde un botón situado en el borde izquierdo.

En Windows 1.0, donde todavía no estaban las flechas para maximizar y minimizar, que aparecieron en Windows 2.0, lo que sí había ya era ese botón izquierdo que tenía dos funciones. Con un solo click, mostraba un menú desplegable que contenía funciones como Mover, Icono, Ampliar, Cerrar o Acerca de. La segunda función en la que nos centraremos en el artículo: con doble click, la ventana se cerraba. Increíblemente, esta función todavía está presente en Windows 10, aunque prácticamente nadie la conoce porque ya hay otro botón dedicado a ello y no hay forma fácil de conocerla.

Con un click, Windows 1.0 mostraba ese menú. Con dos, se cerraba la ventana.

Otra reliquia con 35 años en Windows 10, aunque en proceso de desaparición

Windows 10 aún tiene esta función en el lado izquierdo de sus ventanas de forma tan funcional como siempre. Si hacemos un click en el icono superior izquierdo una ventana del Explorador, nos aparecerá un menú desplegable parecido al de Windows 1.0. En él leeremos Restaurar, Mover, Tamaño, Maximizar, Minimizar y Cerrar (también posible con Alt-F4, lo cual se indica). Es un menú que mucha gente verá más por error al hacer click que porque realmente queramos invocarlo desde ahí.

Desgraciadamente, las ventanas de aplicaciones modernas ya no cuentan con el icono que permite cerrar desde la izquierda.

Sin embargo, lo que ha cambiado desde hace un tiempo, es que no en todas las ventanas sigue estando disponible el icono o botón que nos permite cerrar la ventana desde ahí. Como decíamos, en ventanas del Explorador de Windows y otras muchas aplicaciones seguiremos viendo un icono con dichas funciones, pero en las aplicaciones de la Plataforma universal de Windows (UWP) ya no aparece. Cosas del lenguaje de diseño de Windows.

Comunicada la función, toca repasar si es útil. Para servidor lo mejor sigue siendo hacer uso de Alt+F4, y con solamente un click en [X] cerraremos la ventana de una forma más sencilla sin poner mucho esmero, porque si la ventana está maximizada, podremos cerrarla aunque no hagamos click exactamente sobre el botón. Personalmente, poder cerrar ventanas desde la izquierda con el doble click me parece interesante y útil para cuando nuestro cursor se encuentre en esa zona y no usemos el atajo de teclado o el otro lado de la ventana se nos quede algo lejano.