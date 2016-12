Windows 10, Linux y Andromeda OS: 2017 promete ser un año emocionante para el escritorio

Estamos acabando el 2016, y aunque en estas fechas lo que solemos hacer todos es repasar lo que nos ha dejado este año, hoy vamos a ver parte de lo que nos podría esperar el año que viene. Y os voy a decir la verdad, por lo menos en materia de sistemas operativos de sobremesa, el 2017 promete ser un año emocionante.

Tenemos de todo. Por una parte, Microsoft seguirá mejorando Windows 10 con dos grandes actualizaciones, la primera la Creators Update que llegará en primavera. Pero es que además ya hay voces que hablan de que GNU/Linux podría doblar su cuota de mercado, mientras que seguramente Andromeda OS de Google irá ganando protagonismo según vaya avanzado el año con su promesa de unificar Android y Chrome OS en un único sistema operativo.

Otra vez a vueltas con 'el año de Linux'

Es inevitable, cada año que pasa es la misma historia, y otra vez ya hay quien dice que el que viene será el año de Linux. Y eso que este 2016 ha conseguido la máxima cuota de mercado de su historia, aunque esta sólo es del 2%. En cualquier caso, eso no ha evitado que Jack Wallen haya predicho en Tech Republic que el año que viene la cuota llegará al 5%.

¿Y por qué es tan optimista este periodista? Según él mismo admite la mayoría de expertos cree que como mucho llegará al 3%, pero él cree que la cuota será mucho mayor gracias a dos puntos clave: que elementary OS seguirá creciendo exponencialmente y que Canonical se olvidará de sus Ubuntu Phone y volverá a centrar sus esfuerzos en el escritorio tras no haber conseguido hacerse un hueco en el sector móvil.

Ya os dijimos en septiembre que elementary OS se estaba convirtiendo en una de las distribuciones más importantes de GNU/Linux, y que la mayoría de descargas provenían de sistemas privativos como Windows y macOS, por lo que es una puerta de entrada muy importante que debería ir creciendo con el tiempo. Por otra parte, tras dos años centrándose en Ubuntu Touch este 2016 por fin hemos visto a Canonical volver a tomarse en serio el escritorio, algo que beneficia a todos.

¿Y qué pasaría de cumplirse la más optimista de las predicciones? Pues que si este año ya hemos hablado de bastantes vulnerabilidades para GNU/Linux, la tendencia iría a más según el sistema fuese ganando presencia en el escritorio. En cualquier caso, lo más seguro es que Linux no llegue a ese 5%, aunque será emocionante ver si la tendencia positiva de los últimos meses se mantiene.

Andromeda OS seguirá levantando expectativas

Andromeda OS apunta a ser otro de los protagonistas del año que viene. Chrome OS ha empezado a reclamar protagonismo superando en ventas en varias campañas a los Mac de Apple y emulando por fin a Android, y el próximo paso de Google apunta a ser el de fusionar los conceptos de ambos sistemas operativos en uno solo.

De momento todo alrededor de Andromeda son rumores e incertidumbres. Tiene pinta de ser una especie de Remix OS, una versión de Android con entorno de escritorio adaptado a la sobremesa, aunque con dispositivos mucho más potentes que los móviles y tabletas Android. Los últimos rumores también han apuntado a características como la sincronización de notificaciones.

¿Y cuándo llegarán los primeros dispositivos con este nuevo sistema operativo? Pues de ser, como se dice, una nueva versión de Android que mate a Chrome OS para heredar su concepto de escritorio, podríamos esperar algunas pistas durante la Google I/O, y los rumores apuntan a que Google podría presentar un Pixel 3 equipado con Andromeda en otoño del 2017. Será entonces cuando sepamos si el escritorio acaba siendo revolucionado por Google o no.

Sea como fuere, e incluso si no tenemos Andromeda OS hasta el 2018, se trata de una apuesta lo suficientemente ambiciosa como para que ya haya despertado muchas expectativas, por lo que todos los rumores y filtraciones que vayan llegando durante el año que viene seguro que harán mucho ruido. Tocará esperar, pero la cosa promete.

Microsoft tendrá que reaccionar con Windows 10

Teniendo en cuenta la manera tan contundente en la que Android domina en sector móvil, su desembarco definitivo y con todas las de la ley en el PC supondría una muy mala noticia para Microsoft. Por primera vez en mucho tiempo se tendría que medir a un aspirante con potencial para comerle una buena parte del mercado, y lo haría con una convergencia en la que Microsoft está fracasando por su poco impacto en el sector móvil.

Su primera bala se llamará Creators Update, y llegará al mercado la próxima primavera. Aún así, al ser una actualización enfocada a los creadores no traerá novedades demasiado jugosas para los usuarios de a pie, por lo que tampoco podemos decir que vaya a suponer un movimiento contundente. La responsabilidad por lo tanto caerá sobre la siguiente gran actualización.

Sobre ella no sabremos nada hasta que sea liberada la Creators Update y empiecen a llegar nuevas características al programa Insider. Sólo sabemos que llegará en verano para cumplir los dos años de Windows 10 o un poco después durante la segunda mitad del año. Además, el que Windows 10 se vaya a poder ejecutar en ARM será un paso disruptivo, quizá uno de los más importantes para Microsoft, con el que por fin podría competir con Android en igualdad de condiciones.

¿Es Apple un gigante dormido en la sobremesa?

Apple también se ha apuntado a la fiesta de la sobremesa, y Tim Cook ha asegurado que su empresa tiene importantes nuevos equipos de escritorio en su hoja de ruta. Dependiendo de sus características, podríamos estar ante un cuarto participante en la carrera que le diera aún más chispa al año que viene.

Lamentablemente hay bastante excepticismo sobre lo que pueda hacer la empresa de la manzana mordida. Los periodistas especializados no sólo critican la manera en la que Apple está maltratando a la sobremesa, sino que advierten de que no nos hagamos ilusiones y no esperemos grandes novedades en los Mac de sobremesa. Habrá que ver al final qué tiene que decir Apple en 2017.

