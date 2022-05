Windows 11 se actualiza con una nueva barra de búsqueda y Microsoft nos vuelve a forzar a usar Edge: así funciona

La insistencia de Microsoft para utilizar Microsoft Edge es desde luego digna de admiración. No es la primera vez que la compañía fuerza a sus usuarios a hacer uso de su navegador en vez de darle la elección al usuario. Incluso cuando no es así, el sistema operativo nos incita en reiteradas ocasiones a utilizar tanto Edge como Bing. Ahora con la nueva barra de búsqueda para el escritorio de Windows 11, parece que ocurre más de lo mismo.

Esta nueva barra de búsqueda está llegando a todos los usuarios inscritos en el Canal Dev de Windows 11. Dicha barra aparece flotando en el escritorio, una idea, como podéis comprobar, inspirada en dispositivos móviles y tablets. La intención es tener aún más a mano el hacer búsquedas a través de Internet. Sin embargo, incluso aunque hayamos puesto otro navegador por defecto en el sistema, la barra seguirá utilizando Edge.

A través de la build 25120 de Windows 11 para Dev Chanel, los usuarios pueden acceder a esta nueva barra de búsqueda para escritorio. Funciona a modo de widget, y básicamente nos mostrará los resultados de la búsqueda de manera instantánea, abriendo Microsoft Edge para ello. Sin embargo, esta barra no respeta las preferencias del usuario en torno al navegador por defecto.

Windows 11 25120 has a new desktop search box (vivetool addconfig 37969115 2). Results are always shown in Microsoft Edge, ignoring the configured default browser. pic.twitter.com/DVYiyU41wl