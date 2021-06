Windows 11 también mejorará la gestión de ventanas con monitores externos, según la versión filtrada

De la versión filtrada de Windows 11 hemos conocido ya muchas novedades, tanto las que hemos podido experimentar nosotros como los hallazgos de otros medios que hemos ido repasando.

Pese a saber que no se trata de la versión final, todo lo que aparece del todavía supuesto nuevo sistema operativo es muy interesante, y en Windows Latest han encontrado que Microsoft también ha mejorado el soporte a múltiples monitores. Veamos lo que han cambiado en 'Configuración' para ayudar en este sentido.

Minimizar ventanas al desconectar y recordar la ubicación de estas al conectar

Windows Latest

La aplicación de 'Configuración' de la versión filtrada de Windows 11, en su apartado de 'Pantalla', incluye dos nuevas funciones para lidiar con equipos conectados a varios monitores. La primera de ellas es "remember window locations based on monitor connection" y servirá para que el sistema recuerde la ubicación de las ventanas cuando conectamos monitores.

En segundo lugar está "minimize windows when a monitor is disconnected". Esta función servirá para que las ventanas no se vuelvan locas al desconectar una pantalla. En su lugar, se minimizarán y podremos invocarlas desde la barra de tareas. Ambas son opcionales y perfectamente desactivables desde el mencionado panel, 'Configuración'.

A este cambio con monitores conectados hay que sumar las mejoras que el sistema recibirá en cuanto a la gestión de ventanas, según lo visto en esta build filtrada de Windows 11. Para comprobar si esta novedad llega a la versión final, y qué otras acaba recibiendo, solamente tendremos que esperar al 24 de junio, que es cuando Microsoft nos convoca para dar a conocer todo sobre el nuevo Windows.