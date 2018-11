Windows Media Player también deja de funcionar correctamente en la Windows 10 October 2018 Update

Cuando parecía que todo lo relacionado con actualizaciones de Windows 10 se estaba arreglando, con el relanzamiento de la Windows 10 October 2018 Update, llegaron los problemas con iCloud. Fuera culpa de Apple o de Microsoft, no es normal que con una actualización así se rompa tanto. Aun así, los de Redmond adoptaron la postura de no actualizar equipos en los que se detectase alguna incompatibilidad, algo bueno porque por lo menos permite a los usuarios no perder la posibilidad de usar Windows.

Sin embargo, hay problemas para los que sí han actualizado a este nuevo despliegue de la October 2018 Update, y de la casa, pues Windows Media Player, cuando reproduce ciertos tipos de archivo, está fallando en la barra de reproducción. Al intentar avanzar o retroceder, se bloquea y no vuelve a funcionar.

Microsoft reconoce este y otros problemas, y promete solución

Como ha ocurrido en otros casos, Microsoft ha reconocido el problema en su web de soporte. En ella habla de que los usuarios quizá no puedan usar Windows Media Player al reproducir ciertos tipos de archivos. Para calma de quien todavía use el clásico reproductor, Microsoft afirma que "está trabajando en una solución y ofrecerá una actualización en una versión próxima". No deja muy claro si será en la próxima major update la 19H1, o será en otra más pequeña

Además del problema de la barra de Windows Media Player, Microsoft también ha confirmado otro de los que ya hablamos, por el cual no es posible sobreescribir las aplicaciones predeterminadas asignadas a archivos. La compañía habla de que el problema existe con "Bloc de notas" y otras aplicaciones Win32.

Por este y otros motivos, incluso aunque la verificación de Windows Update dé vía libre a la instalación, hay que pensar dos veces si actualizar. Por una parte es goloso contar ya con las novedades de la nueva versión de Windows 10, pero por otra es preferible un buen funcionamiento. Como alternativas a Windows Media Player, se puede usar el siempre cumplidor VLC o PotPlayer.