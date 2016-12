2016 también ha tenido su parte positiva: lo mejor de Internet de los últimos 12 meses

Los últimos restos de 2016 se nos van escurriendo entre los dedos poco a poco. Estamos a punto de encarar los siete últimos días del año, y si bien hace unos días repasábamos lo más anti Internet de 2016, hoy queremos darle una vuelta de tuerca y hablar de lo más positivo que nos deja el año.

Decíamos en el artículo aquel que este ha sido un mal año. Es cierto, hay poco a lo que aferrarse. Aún así, sentimos que 2016 nos ha dado cosas muy buenas que vale la pena destacar. No todo ha sido cal, también han habido unas cuantas de arena, aunque quizá no muchas.

Antes de continuar conviene aclarar que no existe un orden concreto. Simplemente hemos querido reunir en una lista lo mejor de este año en lo que a Genbeta respecta.

La batalla entre Spotify y Apple music se recrudece

Apple Music ya cuenta con 20 millones de usuarios de pago, una cifra que Spotify no olería hasta seis años después de su lanzamiento. No se puede negar que Apple Music ha crecido a un ritmo vertiginoso, lo que ha obligado a que Spotify se ponga las pilas e intente ofrecer mucho más a sus suscriptores.

Empezaron por reducir los precios de los planes familiares, las listas de descubrimiento semanal les llevaron aún más usuarios e incluso han lanzado sus propias emisoras de radio para competir con Apple Music.

Por su parte Apple Music seguirá tirando de exclusivas para atraer nuevos clientes, algo que no funcionó en Tidal pero que los de Cupertino sí parecen estar gestionando mejor. La competencia siempre es emocionante, más todavía cuando los usuarios son los que salen ganando.

Adiós Flash, adiós

Parece ser que por fin el uso de Flash se reduce hasta llegar a mínimos históricos. Para un componente web para el que se han descubierto más de 740 fallos desde 2005, no está nada mal. Primero Chrome lo reemplazó por HTML5, mientras que unos meses más tarde Microsoft Edge sustituía a Flash también.

Ahora mismo el uso de Flash es, como decíamos, de mínimos históricos. Sólo está presente en el 10% de las webs más importantes. Adobe Flash está prácticamente muerto y desterrado de Internet. Rezaremos por su alma y le haremos una misa de réquiem.

Tor aumenta (aún más) el compromiso con sus usuarios

Hablar de Tor es hablar, casi siempre, de algo que va a ser bueno para la comunidad. La red de navegación anónima anunció dos medidas muy interesantes a lo largo de este año. En primer lugar, que distintos investigadores de seguridad se aliaban con Tor para proteger a sus usuarios del FBI.

En segundo lugar, Tor anunciaba la publicación de un contrato social según el cual nunca colocaría puertas traseras por las que las autoridades competentes pudiesen identificar a usuarios de la plataforma.

Recordamos que Tor se usa tanto para entrar en la darknet por motivos ilícitos como por profesionales del periodismo y activistas por todo el mundo. En este sentido vale la pena comentar que Propublica, una de las webs de noticias más importantes a nivel internacional, cuenta ya con una versión para Tor desde hace un año.

Los bots siguen expandiendo el uso de la inteligencia artificial

Los bots están de moda. Hoy en día prácticamente cualquier aplicación de mensajería que se tome a sí misma un poco en serio (te estoy mirando a ti, WhatsApp) tiene unos cuantos en activo, con los de Telegram y Facebook Messenger como buenos ejemplos de qué debe ser un bot.

Por lo pronto ahora ya sabemos cómo serán los bots que vendrán, y saber que podrán responder a preguntas complicadas vía voz hace que la premisa nos emocione bastante.

Los bots no se limitan sólo a las aplicaciones de chat, sino que han llegado hasta las redes sociales. Twitter tiene uno que nos ayuda a llevar una vida más saludable a base de pequeños consejos.

También se puede convertir a los bots en un juego, tal y como han hecho los creadores de Dragon Islands, un bot que nos permite jugar a rol en Telegram de una forma que recuerda un poco a las de las aventuras conversacionales clásicas. Incluso Skype ha apostado por ellos.

WhatsApp deja de compartir datos con Facebook en Europa

El clamor por la privacidad de los usuarios cuando se anunció que WhatsApp compartiría datos con Facebook fue tal que la cosa no se quedó en una protesta desde las bases. Distintas autoridades reguladoras actuaron. En Europa se ha conseguido que la red social y la app no compartan datos, mientras que en España se está investigando que compartan el número de teléfono con varios objetivos:

Qué información de los usuarios se recoge y envía de WhatsApp a Facebook.

Para qué fines.

Cuánto tiempo la conservan.

Las opciones que dan al usuario para poder oponerse a dicho tratamiento de su información personal.

WhatsApp y Facebook son de las aplicaciones más intrusivas en la vida de sus usuarios, y para preservar su privacidad es necesario poner frenos y regulaciones.

Los usuarios cada vez son más conscientes de su privacidad

Debemos agradecerle esto a Edward Snowden. Cada vez somos más conscientes de la importancia de un buen cifrado y del derecho que tenemos a mantener nuestra propia privacidad en un mundo conectado, donde nadie está a salvo de nadie y se puede encontrar a una persona en el mapa mirando sólo los repetidores cerca de los que ha pasado su teléfono móvil.

Hay que tener en cuenta que en nuestros teléfonos llevamos a cabo nuestras conversaciones privadas, especialmente en las aplicaciones de mensajería instantánea. Sin un cifrado adecuado cualquiera puede interceptar nuestras comunicaciones y leerlas.

Cada vez se oye menos el argumento "no tengo nada que ocultar, que lean". Eso es de agradecer, ya que por muy inocentes que seamos todos un cifrado débil puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, aparte de carta blanca para que cualquiera pueda espiar lo que hablamos y con quién.

Esto nos lleva a hablar del cifrado entre puntos de WhatsApp, una característica muy demandada por los usuarios para la que han usado como modelo a Signal.

Netflix cumple un año en España y llegan HBO y Amazon Prime

Hace ya un año que Netflix anda entre nosotros. Ahora podemos disfrutar del servicio de vídeo bajo demanda online sin ningún problema, y un año después han doblado su catálogo llegando hasta los casi 2.000 títulos. Ha quedado claro que en este caso los temores sobre la escasez de catálogo eran infundados.

Lo interesante no es sólo que Netflix haya crecido tanto, sino que ahora que HBO también tiene servicio bajo demanda en España la pelea entre las dos puede ser digna de verse.

Ahora ya tenemos a los dos mayores proveedores de contenido de las cadenas estadounidenses en España. HBO va por el millón de suscriptores, pero por ahora competir con Netflix es complicado. El crecimiento de esta última es espectacular y por ahora no se puede comparar con nadie.

La tercera en discorida es Amazon Prime Video, que ya está en nuestro país y viene a plantar cara a estas dos. Lo determinante en el caso de esta última será el catálogo, si bien cuenta con una baza exclusiva que las otras dos no tienen: The Grand Tour, el programa de los tres ex-presentadores de Top Gear. Sin embargo, no pueden dejar todo el éxito de la plataforma en manos de un único programa. Veremos qué futuro le depara.

Firefox Quantum, el proyecto de Mozilla para crear el navegador más rápido

Hace años Mozilla Firefox era un ejemplo dentro de la comunidad de navegadores. Millones de personas lo usaban y era muy relevante, pero dicha relevancia se esfumó. Hoy en día es el tercer navegador en discordia según NetMarketShare, por detrás de Internet Explorer y Google Chrome.

En Mozilla no se rinden y quieren que su producto recupere la relevancia que hace tiempo tuvo. Para eso han anunciado que trabajan en un nuevo motor para su navegador conocido como Firefox Quantum, que en teoría dotaría de muchísima velocidad a la navegación.

Este proyecto se aprovecha de los componentes de alto rendimiento de Servo, el motor de renderizado para Firefox que se escribió desde cero. Servo todavía está bastante verde, pero conforme evolucione también lo hará Firefox Quantum.

VLC llega al navegador web

VLC es uno de los mejores reproductores multimedia de escritorio que se pueden encontrar en el mercado. Es de código abierto y totalmente multiplataforma, con lo que se puede encontrar disponible en casi todas partes.

A VLC sólo le faltaba llegar a la web, y se está preparando para ello así como para ofrecer soporte para casi cualquier formato. Este proyecto cambiaría fundamentalmente la relación del audio y vídeo con la web. En palabras de su creador Jason Scott:

VLC es una de esas cosas que la gente ama. Es flexible, ha sido bien mantenido y ha permanecido enfocado. VLC es como un bote al que se le lanzan una gran variedad de contenedores y archivos visuales o de sonido para que haga algo con ellos. Que VLC pueda lidiar con todo esto es algo enorme. Su condición open source y su enfoque universal idealmente causarían que el hecho de que VLC esté disponible en todos los navegadores de forma instantánea haga que la gente encuentre tiempo para mejorar y añadir formatos nuevos que soportar.

Linux consigue su mayor cuota de mercado de la historia

Siempre que leemos que Linux crece en el escritorio no podemos evitar alegrarnos. Conocemos bien sus bondades, es un sistema operativo con el que estamos cómodos trabajando y reconocemos ampliamente sus muchos aciertos. Lo que diremos a continuacion puede parecer algo menor, pero para su comunidad no lo es.

Linux ha conseguido su mayor cuota de usuarios en toda su historia, pero apenas pasa del 2%. Después de tantos años anclados en el 1% por fin se da un pequeño salto que lleva al sistema operativo del pingüino más allá, pero sigue sin calar con fuerza en la comunidad de usuarios.

