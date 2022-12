AEMET espera, por fin, lluvias en España tras la sequía de 2022. Estas webs de mapas te muestran cómo se aproxima

Tras un año marcado por varias olas de calor y mucha sequía, AEMET (la Agencia Española de Meteorología) ha anunciado que llegan las lluvias.

Para saber qué va a suceder, tenemos que conocer que hay unos patrones atmosféricos generales y en el caso de España, nos centramos en dos: la 'Oscilación del Ártico' u OA (es decir, la fuerza del 'vórtice polar') y la 'Oscilación del Atlántico Norte' o NOA (el 'baile' entre el anticiclón de las Azores y la baja de Islandia).

En las próximas semanas, tanto la OA como la NOA son (y serán) negativas: eso asegura una mayor probabilidad de recibir borrascas atlánticas y frentes fríos del norte. Aunque esto no vaya a suponer que realmente tengamos un invierno típìco, sí se espera que lleguen el frío y la lluvia.

Hay muchas webs para conocer el clima, y en este artículo hoy vamos a descubrir páginas de internet especializadas en informarnos sobre la nieve y los fríos invernales y las lluvias, que pueden ayudarnos a comprender mejor lo que está por venir.

Algunas de estas webs son en inglés. Si no hablas bien el idioma no te preocupes, porque los mapas son muy ilustrativos y, si no, un traductor como Deepl puede ser de muchísima ayuda. Aquí tres webs que te resultarán de mucha utilidad para saber cuándo llegará la nieve a tu región (o al lugar que quieras visitar) y con qué fuerza:

Windy

Cuando accedes a la web Windy.com tienes una imagen muy visual de la situación en tu zona, de tu país y los países de alrededor en el momento actual. Si quieres acercar el mapa a tu región para conocer información de cercanía más concreta, solo tienes que pinchar dos veces sobre tu zona, para ampliar, o usar los botones de más (o menos para luego alejar) que se encuentran en la esquina superior derecha de la web.

Para saber más sobre lluvias y borrascas, tienes una sección concreta llamada "Lluvia, truenos" donde vas a poder visualizar estos fenómenos en el mapa. Además, para conocer información concreta de las nevadas, pulsa en la derecha sobre donde dice más capas. Al acceder selecciona que quieres ver "Nieve nueva". El mapa te mostrará eso. Mira los colores que van a resltar en el mapa gris (gris es donde no hay nieve) y, gracias a la leyenda, puedes entender la intensidad de esas nevadas. Si está rosa fucsia es que hay hasta 3 metros. Si es azul es que apenas encuentras unos centímetros.

Además abajo a la izquierda puedes decir qué periodo quieres ver. Si ahora o si para dentro de unos días. Incluso hasta observar los próximos diez días.

Ventusky

Como sucede con Windy.com, Ventusky es un mapa muy bonito, interactivo que, en una primera pasada ya te dará mucha información gracias a la división de los territorios por colores. Tienes la posibilidad de centrarte en las tormentas, pulsando sobre esa pestaña o las precipitaciones.

Accedes y, si estás en España y tienes tu ubicación activada, accederás directamente al mapa de España. Si quieres tener información precisa sobre las lluvias y tormentas en sitios concretos solo tienes que poner el cursor sobre el lugar y rápidamente se indica, o puedes usar el buscador. Puedes ver la información en el día de hoy y en los próximos días.

Si miras el color que indica el mapa, puedes mirar a la derecha para ver qué indica (la cantidad de agua que caerá). Si ves tonos rosas o granates es que se esperan muchas lluvias.

Snow-forecast

Ya el título de esta página es toda una declaración de intenciones: Snow-forecast que además tiene versión en castellano. Puedes mirar información concreta de estaciones de esquí, puedes escoger información concreta por países e incluso puedes dar tu dirección de mail para recibir alertas sobre la llegada de la esperada nieve (por algunas personas), en la pestaña que encontrarás arriba que dice "Alerts".

Así puedes elegir qué país te interesa y seleccionar una estación de esquí. Vas a recibir información muy concreta de la situación tanto en los próximos tres días, como en un periodo entre los 4 y 6 días siguientes. Si bajas tendrás otras informaciones como el tipo de nieve que va a caer: si será fuerte, si serán "snow showers", término que en inglés se refiere a cuando caen copos del cielo de una forma muy muy ligera o si simplemente va a haber lluvias.

Si sigues bajando incluso tendrás acceso a la webcam instalada en esa zona para echar un vistazo rápido a cómo se ve esa montaña.