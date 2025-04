Al quedarme sin espacio en Google Drive, me pasé a Movistar Cloud: el almacenamiento ilimitado me ha hecho quedarme

Hace unos meses recibí un correo que decía lo siguiente: "Tu almacenamiento de Google está casi lleno". Como muchos, en una de mis cuentas llevaba años aprovechando los 15 GB gratuitos que ofrece Google entre Drive, Gmail y Google Fotos, pero poco a poco la cosa ha ido escalando hasta acumular una buena cantidad de documentos, copias de seguridad y, sobre todo, fotos en alta calidad habían terminado por agotar mi espacio.

Si bien gran parte de mi almacenamiento en la nube ya había pasado a otros servicios como Mega o Amazon Photos, recordé que también tenía acceso a un servicio que había ignorado durante mucho tiempo: Movistar Cloud. Como cliente de una tarifa miMovistar, disponía de almacenamiento ilimitado sin coste adicional, una ventaja que había pasado por alto completamente y que finalmente le decidí dar uso.

Nube ilimitada y funciones adicionales

Hay que tener en cuenta que este servicio está incluido de forma gratuita para cualquier usuario con línea móvil de contrato Movistar o tarifa miMovistar. Algo que, sospecho, muchos clientes desconocen. No es que Movistar lo publicite de forma agresiva, y quizás ahí radica el problema: se trata de un valor añadido que quizás puede pasar inadvertido.

Podemos descargar y usar Movistar Cloud en:

App para móviles iOS y Android

App para Windows

Plataforma web desde cualquier navegador

App para el decodificador Movistar Plus+ (va horrible, todo hay que decirlo)

La configuración inicial resultó sencilla. Tras descargar la aplicación en mi móvil y acceder con mis credenciales de Movistar, me encontré con una interfaz que, siendo honesto, no destaca por su diseño moderno o intuitivo. El aspecto visual es un tanto básico comparado con Google Drive o Dropbox, y similares, pero cumple su función.

Lo primero que hice fue activar la copia de seguridad automática de fotos y vídeos. El proceso fue bastante simple y en pocas horas todas mis imágenes estaban respaldadas en la nube. Desde la versión web puedo gestionar además todos mis archivos desde el PC.

La velocidad de subida y descarga generalmente es bastante correcta. Además, la app también tiene otras opciones adicionales, como la posibilidad de escanear fotos y documentos a través de la cámara del móvil, e incluso conectar tu cuenta de Dropbox para acceder al contenido de esta plataforma desde Movistar Cloud. Además, todo lo que enviemos a la papelera se eliminará en un plazo máximo de 60 días.

Como he descrito antes, la experiencia en el decodificador es francamente mejorable. La aplicación resulta lenta y poco fluida, así que termino utilizándola principalmente desde el móvil o el ordenador. Esto no es ninguna sorpresa, ya que el hardware del propio decodificador da para lo que da.

La aplicación también ofrece la opción de sincronizar contactos y mensajes, algo útil para quienes cambian de móvil con frecuencia o quieren mantener una copia de seguridad completa. Estas opciones las podemos activar desde el apartado de ajustes.

Otra funcionalidad interesante es la posibilidad de crear un grupo familiar para compartir el almacenamiento entre varios perfiles. Esto permite que cada miembro mantenga sus archivos organizados de forma independiente pero bajo el mismo paraguas ilimitado.

No es mejor que Drive, pero tener nube ilimitada sin coste adicional ayuda a decidir

Google Drive es una aplicación que ofrece un diseño más intuitivo e integrado con las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, además de que ofrece un mejor rendimiento en líneas generales, lo que lo hace imbatible en muchos aspectos. Sin embargo, desde el punto de vista de tener almacenamiento ilimitado 'sin pagar de más' (que es realmente el melme de la cuestión), Movistar Cloud gana por goleada con su propuesta. Eso sí, gana si ya tenías contratado algún servicio de Movistar de serie, ya que si no es el caso, quizás no te merezca la pena.

Después de medio año utilizando Movistar Cloud como servicio de almacenamiento ilimitado en la nube, he aprendido a convivir con sus limitaciones por el simple hecho de que cuento con nube ilimitada gratis, ya que llevo años contratando los servicios del operador.

Si bien he mantenido mi cuenta gratuita de Google Drive para documentos que requieren colaboración frecuente, todo el grueso personal de archivos lo he acabado migrando a Movistar Cloud. No es el servicio más pulido ni el más avanzado, pero es bastante difícil no considerar la ventaja que tiene de nube ilimitada.

