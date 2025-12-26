Un apagón en San Francisco recuerda que los coches autónomos dejan de serlo si hay problemas. Necesitan de humanos para poder seguir

Si hay uno de los temas más llamativos en los repasos del 2025 en España ese fue el Gran Apagón Eléctrico que vivió la Península Ibérica. Ese acontecimiento nos hizo recordar que, con el uso masivo de la tecnología, si se nos va la luz, se paraliza todo. Por ejemplo, cuando en 2020 una pandemia encerró en casa a medio mundo y la actividad económica se paralizó en muchos sectores pronto las empresas encontraron la solución para seguir produciendo y no acabar en bancarrota: el teletrabajo salvó la situación.

Pero el teletrabajo no sirve de nada cuando el suministro eléctrico cae. Los semáforos dejan de funcionar, incluso mucha gente ni siquiera pudo sacar su coche de la cochera para ir a trabajar porque no se abría la puerta que funciona con electricidad... Aquel día, la DGT que pronto anunció a la gente la necesidad de "evitar desplazarse".

Un caos por un incendio

Con los coches eléctricos el panorama es similar. Este fin de semana, la ciudad de San Francisco se vio en un caos cuando un incendio en una subestación cortó el suministro eléctrico en toda la ciudad y los SUV de Waymo quedaron atrapados en semáforos averiados.

El apagón eléctrico en San Francisco mostró la dependencia a estos problemas externos de los coches autónomos en entornos urbanos reales. El problema llevó a la inmovilización simultánea de numerosos robotaxis de Waymo, que quedaron bloqueando cruces e intersecciones durante varias horas.

Además de eso la empresa ha explicado que hubo un problema de exceso de solicitudes de asistencia remota por parte de los operadores.

Coches sin intervención humana, que necesitan a humanos

El incidente ha sido muy significativo si tenemos en cuenta que los vehículos autónomos están concebidos para operar sin intervención humana pero, cuando hay un altercado, necesitan a los humanos para solucionar su situación.

Ante la ausencia de semáforos en el entorno urbano donde se mueven, los coches activan la llamada detención preventiva, lo que, en la práctica, empeora la situación. Los humanos en sus coches pueden ir organizándose para ir fluyendo por las calles de la ciudad, pero los coches autónomos se quedaron parados, interrumpiendo, aun más, la circulación.

Waymo emitió un pequeño comunicado unas horas más tarde alegando que el apagón fue un evento generalizado que provocó congestión en toda la ciudad, con semáforos inoperativos y alteraciones en el transporte". Sin embargo, en las redes sociales, muchos ciudadanos recordaron y mostraron con fotos que aunque fue un evento generalizado, la falta de autonomía de los coches Waymo produjo más caos.

Un hombre recordó en su perfil de X que: "Waymo está estacionado en un semáforo averiado bloqueando las vías. Parece que no estaban preparados para un corte de electricidad".

