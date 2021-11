Así es el museo online que nos repasa la historia de los teléfonos de nuestra vida

Internet nos ha traído una amplia lista de actividades del día a día que podemos hacer online. Trabajamos (mejor dicho, teletrabajamos, aunque algunas empresas ya se empeñan en regresar a las oficinas), podemos estudiar en muchas universidades o realizar cursos incluso gratuitos a través del ordenador y desde el salón de nuestra casa, comunicarnos con familia y amigos a través de diversas plataformas de videollamadas e incluso podemos asistir a museos sin movernos de casa.

Hay portales de Internet donde visitar museos de todo el mundo, tenemos a Google para visitar otros que ya no existen como el Museo Nacional en Río de Janeiro, Brasil, que sufrió un terrrible incendio y también tenemos exposiciones de software online. Incluso hace unas semanas nos hicimos eco de una iniciativa de Viena muy curiosa: las galerías de arte muestran ciertas obras en el portal de OnlyFans para evitar la censura de las redes sociales moralistas del imperio Meta sobre cuerpos desnudos.

Y hoy te vamos a describir otro nuevo museo online, sobre todo para los más nostálgicos amantes de la tecnología: el Mobile Phone Museum, que repasa la historia de los teléfonos móviles y nos traslada a algunos modelos de los años 80 y 90 que nos encantará ver de nuevo. Concretamente, se presentan 2.000 modelos. Siendo el icónico Nokia 3310, con su fama de insdestructible y resistente, el que protagoniza la página principal.

En las siguientes líneas te contamos cómo funciona este museo y te describimos qué te puedes encontrar en él.

El proyecto del Museo del Teléfono Móvil fue concebido por Ben Wood en 2004. En 2019 unió fuerzas con Matt Chatterley, coleccionista de teléfono móviles y un año después trabajaron con un pequeño equipo para crear una entidad sin ánimo de lucro. Con ello se pretende salvaguardar esta importante colección de patrimonio de tecnología móvil, según los propios creadores de este museo online.

La colección cuenta actualmente con más de 2.000 modelos individuales de más de 200 marcas diferentes. En total hay más de 3.500 dispositivos si se incluyen los duplicados.Y, de hecho, este museo virtual está abierto a nuevas donaciones: si quieres enviarles algún móvil que no esté en la colección, puedes hacerlo.

Excitement building with official launch of #MobilePhoneMuseum in just 7 days! The website, featuring the virtual museum, will go live with over 2000 individual devices in the catalogue accompanied by 100s of high-quality images & write-ups for key phones. https://t.co/6pDjY80Tq7 pic.twitter.com/sVwVSatnqV