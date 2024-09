El CEO de Airbnb, tajante: "una compañía no es una familia". Así reconoce los errores que cometió cuando hizo despidos masivos

Ya hemos visto que "somos una familia" o "llevo años sin vacaciones" son de las principales 'red flags' que en una entrevista te pueden ayudar a entender que no debes aceptar ese trabajo.

Probablemente a muchos os ha pasado que algún superior usa esa frase para dar una noticia desagradable después o hacerte trabajar de más. También el creador y CEO de Airbnb ha hablado al respecto. "Por mucho que te gusten tus compañeros, no pienses en tu lugar de trabajo como una familia", ha dicho el CEO y cofundador de Airbnb, Brian Chesky.

Chesky explica que aprendió esta lección por experiencia, según confesó en el podcast “ReThinking” del psicólogo de Wharton Adam Grant (puedes escucharlo aquí).

En 2020, en el apogeo de la pandemia de Covid-19, Chesky escribió una nota a los empleados explicando que la empresa llevaría a cabo despidos. “Tengo un profundo sentimiento de amor por todos vosotros”, escribió.

"Solíamos referirnos a nosotros mismos como una familia"

Pero a día de hoy, Chesky ha confesado que formularía su agradecimiento de otra manera: pensar en el lugar de trabajo como una familia puede ser una herramienta de motivación eficaz, pero también puede dificultar que tanto los jefes como los empleados hagan su trabajo. “Escribí esa carta bastante rápido”, afirmó Chesky.

“No tenía mucho tiempo, así que escribí lo que sentía y eso es lo que sentía, y estaba bastante emocionado cuando lo estaba escribiendo. Y es verdad que una empresa no es una familia. De hecho, tuvimos que hacer ese cambio”.

“Solíamos referirnos a nosotros mismos como una familia, y luego teníamos que despedir a gente, o tenían que dejar la empresa, y en la vida real, no despides a miembros de tu familia”, agregó.

Además, respecto a esos despidos, el líder de la reconocida empresa contó que otros directores y asesores le recomendaban no ser tan visible durante una ola de despidos pero él consideró que tenía que ser transparente con el equipo y mantenerse en contacto con su plantilla.

Hay que recordar que, cuando el mundo se confinó y la gente dejó de viajar y necesitar alojamientos, Airbnb recortó el 25% de su fuerza laboral en todo el mundo después de que la pandemia golpeara duramente a la industria de viajes. Cabe decir que Grant describió el mensaje de Chesky a los empleados durante el despido como la "mejor nota de despido", a pesar de que usa la palabra amor en una nota que se traduce en dejar a gente en la calle.

En una familia cuidas, pase lo que pase. En una empresa no es así

Desde CNBC se plantean que "si no deberías pensar en tu lugar de trabajo como una familia, ¿cómo deberías abordarlo?" y recuerda que el CEO y cofundador de Netflix, Reed Hastings, tiene una respuesta simple: como un equipo deportivo profesional.

“Debes organizarte en torno a esta idea de que todos tienen que luchar por su trabajo todos los años, como sucede en los deportes profesionales”, dijo Hastings en la serie de entrevistas “View From The Top” de la Universidad de Stanford. "En una familia, cuidas de tus hermanos, de tus padres, de tus hijos pase lo que pase", y en una empresa no es así.

Imagen | Foto de Oberon Copeland @veryinformed.com en Unsplash