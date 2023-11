ChatGPT ya deja crear tus propios GPTs: 17 GPTs con lo mejor que puedes hacer

Estos días se ha cumplido un año del lanzamiento general de ChatGPT 3.5 y en este tiempo hemos visto una larga lista de utilidades para este modelo de lenguaje por inteligencia artificial y hasta su sucesor, GPT-4, al que puedes acceder o bien mediante una suscripción a ChatGPT Plus o gratis con Bing Chat (entre otras alternativas). El último lanzamiento de OpenAI da una vuelta de tuerca más a su creación más popular con los GPTs y su GPT Store, una forma de crear tu propio GPT sin necesidad de saber código y comercializarlo en su plataforma: estos son algunos de los mejores GPTs que puedes usar.

Cómo crear tu propio GPT y usar los de otras personas

Empecemos por el principio: GPTs es el sistema para crear versiones personalizadas de ChatGPT, de modo que puedes aunar tus instrucciones con las habilidades y entrenamiento de este modelo de lenguaje. ¿El resultado? Una versión de ChatGPT para un uso determinado.

Para crear tu propio GPT es necesario tener una suscripción de ChatGPT Plus (de lo contrario, no podrás ni crear el tuyo ni usar los de otras personas) o ChatGPT Enterprisa y acceder a la sección de creación. Allí tendrás que darle las instrucciones en texto estándar (no es necesario saber programación), información extra, delimitar parámetros, establecer límites y determinar ciertas acciones, como por ejemplo, si es requisito navegar por internet, análisis de datos o crear imágenes.

Una vez tengas el tuyo, podrás compartirlo públicamente para que, si así lo deseas, puedas generar ingresos. El modelo recuerda bastante a la App Store de Apple: allí se mostrarán las creaciones de devs con verificación y estos subirán o bajarán en los rankings, además de contar con sección de destacados en sus diferentes categorías.

Los mejores GPTs que ya puedes probar

Tu mentor SEO

Si trabajas en la web, no hace falta que te diga la importancia que tiene Google y sus algoritmos en tus resultados. SEO Mentor promete echarte una mano siguiendo las mejores prácticas de Google.

La navaja suiza de los copys

Si lo tuyo es la experiencia UX, UX Copywriter te será de lo más útil si creas, diseñas o modificas experiencias digitales, tanto si eres dev como si te dedicas al diseño o eres project manager. Así, pone como ejemplo su capacidad adaptarse a una hipotética app que estás creando para ofrecerte las palabras que encajan perfecto en los botones.

Crear tuits virales

Este GPT tiene una misión de lo más curiosa: ha atesorado cientos de tuits virales para supuestamente identificar cuál es la receta del éxito en la red social X. Así que solo mete tu mensaje, deja que Viral Tweet Crafter obre su magia y el resultado será un tuit listo para publicar.

Picar código por ti

CodeGPT es una herramienta que te permite describir la función que necesitas y generar el código por si solo, siendo capaz de crear aplicaciones full-stack a partir de Typescript.

Asesoría en ciberseguridad

Si te preocupa la ciberseguridad de tu hogar o tu pequeño negocio, este Cyber Guard te realizará una batería de preguntas sobre tus prácticas para mejorar la privacidad y seguridad de tus sistemas

Ayuda para escribir una novela

Para quienes se dedican a la escritura, ya sea para el mundo literario o para contenido audiovisual, OpenStorytelling Plus guía y asesora en el proceso creativo: estructura y desarrollo, la evolución y trazado de personajes, diálogos, temas, feedback, precisión histórica...

Corrector de textos

Si te ganas el pan escribiendo, mi compañero Matías Zavia ha lanzado un GPT para darle un lavado de cara a tus textos corrigiendo tecnicismos, anglicismos, muletillas, subordinadas de subordinadas, abuso de adverbios acabados en -mente y otras tantas cuestiones de estilo que hacen que lo que escribes no quede tan bien: se llama Corrector de textos y está inspirado en el libro de Jordi Pérez Colomé 'Escribir Claro'

Convertir cualquier foto en un personaje de dibujo animado

Un GPT divertido y resultón es Cartoonify Me. Su título es bastante descriptivo: basta con que subas una foto de perfil para que te convierta en un dibujo animado.

Cambia el estilo de un dibujo

Drawn to style transforma cualquier boceto a mano por simple que sea a diferentes estilos, pasando del fotorrealismo a neones 3D con la ayuda de DALL -E3.

Practica tu inglés hablado

Aunque hay unos cuantos GPTs para aprender idiomas, este Practice English Conversation está diseñado para fortalecer tus habilidades orales: proporciona un análisis detallado de gramática, vocabulario, estructuras... ideal si te estás preparando para algún examen o te vas de viaje y quieres que tu inglés suba de nivel.

Tu propio chef

ChefBot GPT genera recetas con lo que tengas en la nevera y te las pasa en PDF para que las puedas guardar. Ojo porque no se queda aquí: proporciona recomendaciones de vinos para el maridaje, da consejos generales y si estás siguiendo una pauta nutricional, se adapta.

¿Merece la pena reparar mi coche?

La pregunta del millón cuando tu coche va echando años a sus espaldas, kilómetros y averías. Así, llega un momento en el que te planteas si es mejor seguir tirando con la enésima visita al taller o pasar por el concesionario. Si le subes una factura o le dices la avería de tu coche, Scruffy's Car Repair Advice te ayuda a echar números y tomar decisiones.

Pregúntale a Doc

Conviértete en Marty y consulta tus dudas a Emmett Brown, el cerebrito de la triología de Regreso al Futuro en Bot to the Future.

Mentor de pesca

Aquí un GPT de lo más variopinto para amantes de la pesca: se llama Fish Finder y solo tienes que decirle qué pez te interesa para que te devuelva dónde se puede pescar, cómo hacerlo y mucho más. Ideal para principiantes.

Una bestia del Fantasy Football

Si juegas al Comunio, Biwenger o cualquier plataforma en la que formas un equipo de fútbol virtual basado en jugadores reales, este Fantasy Football Genie te da consejos sobre jugadores, estrategias y más.

Un recomendador de GPTs (o dos)

Si después de esta lista todavía no tienes muy claro por dónde empezar, hay quien ha lanzado un recomendador de GPTs para que des con lo que estás buscando. Es más, de hecho hay un par bastante interesantes: Assistant Hunter y GPT Selector.

