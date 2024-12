Cómo encontrábamos las webs antes de Google: viajamos a los orígenes de Internet

En un mundo donde la búsqueda de información en Internet es un campo que Google domina con contundencia (aunque cada vez más amenazado), resulta difícil imaginar los primeros días de Internet, en los que 'http://google.com' no existía, y encontrar una página web no se basaba en algoritmos de búsqueda avanzados, sino que era una tarea que requería ingenio, paciencia y, a menudo, una buena dosis de suerte.

El nacimiento de la World Wide Web

Tim Berners-Lee creó la World Wide Web en 1990 con el objetivo de conectar y organizar información científica. Pero el rápido crecimiento de la WWW hizo evidente que los usuarios necesitarían herramientas para encontrar páginas específicas entre miles, luego millones, de sitios en constante expansión.

En los primeros días, los métodos de navegación eran básicos: listas manuales de sitios web y directorios temáticos fueron las primeras soluciones. Uno de los primeros directorios populares fue la 'World Wide Web Virtual Library', creada por el propio Berners-Lee en 1991.

Esta biblioteca virtual organizaba (u organiza, porque sigue online) enlaces en categorías temáticas, y aunque era rudimentaria, marcó el inicio de los intentos por organizar la información en Internet.

El auge de los motores de búsqueda primitivos

Curiosamente, los primeros buscadores son anteriores a la creación de la World Wide Web y al uso de protocolo HTTP:

Uno de los pioneros fue Archie , que no buscaba páginas web, sino archivos almacenados en servidores FTP públicos, permitiendo a los usuarios encontrar software y documentos.

, que no buscaba páginas web, sino archivos almacenados en servidores FTP públicos, permitiendo a los usuarios encontrar software y documentos. Un año después llegó Veronica, diseñado para buscar documentos en servidores Gopher, un precursor de la moderna WWW.

Buscar en Internet en los años 90 no era igual que ahora, eso seguro

Pero con el aumento de la popularidad de la WWW y del número de páginas que ésta alojaba, surgió la necesidad de herramientas más dinámicas, capaces de indexar y buscar contenido con rapidez.

Pocos años después, surgieron los primeros motores de búsqueda primitivos (como Yahoo!, AltaVista, Lycos y Excite), que no contaban con algoritmos equiparables a los actuales para clasificar los resultados de forma relevante...

Yahoo!: el rey de los directorios

Fundado en 1994 por Jerry Yang y David Filo, Yahoo! fue una de las primeras soluciones masivas para la navegación en Internet. Su modelo se basaba en un directorio jerárquico donde los usuarios podían explorar categorías como "Noticias", "Tecnología" o "Deportes". Aunque bastante rudimentario en comparación con las herramientas actuales, Yahoo! ofrecía un enfoque organizado que facilitaba encontrar información relevante.

Lo que distinguía a Yahoo! era el filtrado manual: los editores revisaban los sitios web y los clasificaban en categorías, garantizando cierta calidad en los resultados. Eso convirtió a este portal en el centro de navegación por excelencia durante parte de los 90. Sin embargo, el rápido crecimiento de la web hizo que este modelo manual comenzara a ser insostenible y, con el tiempo, intentó competir en el terreno de los motores de búsqueda.

Finalmente, en el año 2000, Yahoo! comenzó a utilizar la tecnología de Google para potenciar su motor de búsqueda, un movimiento que ayudó a popularizar a su futuro competidor, marcando el inicio del fin del liderazgo de Yahoo! en las búsquedas, ya que los usuarios pronto prefirieron ir directamente a Google.

AltaVista: una revolución en la búsqueda

Lanzado en diciembre de 1995 por Digital Equipment Corporation, AltaVista fue uno de los primeros motores de búsqueda que verdaderamente revolucionó la forma de encontrar información en Internet. Su principal innovación fue la capacidad de indexar el contenido completo de las páginas web, no sólo sus títulos o descripciones. Esto permitió a los usuarios buscar cualquier palabra clave y obtener resultados más relevantes.

AltaVista también introdujo características avanzadas como búsquedas booleanas (usando operadores como AND, OR y NOT) y la posibilidad de realizar búsquedas por frases exactas, algo que no era común en ese momento. Además, era increíblemente rápido para la época.

Durante varios años, AltaVista fue sinónimo de búsqueda en Internet, pero la llegada de competidores más innovadores (con Google a la cabeza) terminó por relegarlo al olvido.

Lycos: pionero en indexación masiva

Otro motor de búsqueda destacado de la época fue Lycos, lanzado en 1994 por un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. Lycos fue uno de los primeros en aplicar algoritmos avanzados para indexar grandes cantidades de contenido web. De hecho, en su lanzamiento, afirmaba haber indexado 54.000 documentos, una cantidad que se antojaba descomunal en ese momento.

Pero el éxito de Lycos radicó en su capacidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios, ofreciendo un portal multifuncional que abarcaba entretenimiento, información y comunicación. En su momento de mayor apogeo, fue uno de los sitios más visitados del mundo, especialmente popular en Europa y Asia.

Excite: una apuesta por la personalización

Lanzado en 1995, Excite fue otro de los primeros motores de búsqueda que intentó ofrecer una experiencia personalizada para los usuarios: incorporaba un sistema rudimentario de recomendaciones basado en las preferencias y el historial del usuario, algo que anticipaba los algoritmos modernos.

Aunque innovador, tampoco este enfoque logró mantener a Excite como un líder en el mercado, especialmente después de la llegada de Google.

El impacto de Google: el fin de una era

Cuando Google se lanzó en 1998, transformó para siempre la búsqueda en Internet. Con su algoritmo PageRank, que evaluaba la relevancia de las páginas según la cantidad y calidad de los enlaces entrantes y los vinculaba con ciertas palabras clave, Google ofrecía resultados más precisos y útiles que cualquier otra herramienta existente.

Al centralizar la búsqueda y priorizar la experiencia del usuario, Google consolidó un modelo que define cómo navegamos por Internet hasta el día de hoy.

¿Qué hemos perdido con los avances tecnológicos?

Aunque los motores de búsqueda modernos como Google han hecho que encontrar información sea increíblemente fácil, algunos argumentan que hemos perdido algo en el camino. En los primeros días de la web, la navegación implicaba una mayor exploración y descubrimiento: los directorios y las búsquedas manuales fomentaban una relación más activa con la información, mientras que hoy en día dependemos de algoritmos que deciden qué es relevante para nosotros.

