La competitividad laboral en Corea del Sur empieza en las aulas de forma extrema: las familias gastan 723 euros al mes en los 'hagwon'

De acuerdo a estudios oficiales, criar a un hijo hasta los 18 años en Corea del Sur cuesta unos 251.562 euros y es que, el plan de preparar a los niños y niñas de cara al competitivo mercado laboral lleva a las familias a pagar más de 700 euros al mes en escuelas especiales donde los niños reciban clases particulares.

Como recoge 3DJuegos, la explosión de estos 'hagwon', academias privadas donde asistir a clases de apoyo, que son cada vez más populares, ya se ven como elementos imprescindibles a la hora de maximizar los resultados de los menores para prepararse de cara a realizar en el futuro el 'suneung', el examen de Corea del Sur para acceder a la universidad.

Tanto es así que muchas familias gastan más en esto que en la comida o la vivienda. Se calcula que el 84% de los niños acuden a los 'hagwon' desde que tienen apenas 5 años. Cabe decir que, desde hace años, se calcula que Corea es el país más caro para tener hijos.

Además, otro dato relevante, la jornadas de estudio comúnmente se elevan hasta las 11 horas diarias entre el colegio y las extraescolares, y todo esto se está viendo que afecta el bienestar y la salud mental de los estudiantes, que mantendrán la presión en la vida laboral cuando sean adultos. También otras noticias apuntan a altos gastos en actividades extras para el verano.

Una muy baja tasa de natalidad

Como sucede en muchos países del norte global, Japón incluido, la natalidad en Corea del Sur es muy baja. Recuerdan informes recientes que la razón detrás de que ese gasto en educación crezca cada año según datos del Ministerio de Educación y Estadísticas, tiene relación con eso: se entiende que hay que hacer más esfuerzo para mejorar las capacidades de los niños para el futuro, como una emergencia (incluso se habla de cuántos colegios están cerrando).

Hay familias que aseguran que "los gastos de clases particulares son ahora la mayor carga de nuestro presupuesto familiar" y es que "cada asignatura se considera importante para sacar buenas notas en secundaria". Korean Times cuenta el caso de una madre, divorciada, que explica que su hijo recibe clases privadas de inglés, matemáticas, escritura y taekwondo, y subrayó que otros niños de su barrio "hacen tanto o más". La competitividad arranca en las escuelas.

Sacrificios familiares

Otra madre, que tiene un hijo de tres años y otro de siete comenta que dejó su trabajo para dedicarse por completo a la tarea de criar a sus hijos, pero explica que no puede evitar sentirse abrumada cuando se entera de que otras madres invierten millones de wones en educar a sus hijos de forma privada en los «hagwon».

"Si intento seguir el ritmo de otros padres, no creo que pueda garantizar la seguridad económica para mi vejez", ha explicado la mujer para Korean Times: "No me había dado cuenta de que los niños necesitarían tanta educación privada a medida que avanzan de curso. En un momento dado, incluso me arrepentí de quedarme en casa, en vez de seguir trabajando".

Los datos mostraron que las personas con el 20% más alto de ingresos gastaban una media mensual de 869 dólares en dar clases particulares a sus hijos de entre 13 y 18 años. Esto suponía el 17,5% de sus ingresos mensuales. El dinero gastado en clases particulares se acercaba a la cantidad combinada gastada en comida y vivienda.

Muchas horas de estudio

Un informe publicado el por el Ministerio de Educación y Estadísticas de Corea, basado en datos recogidos entre enero y diciembre de 2022, señalaba que los estudiantes de secundaria de hogares con unos ingresos medios mensuales de 6.100 dólares o más pasaban una media de 9,4 horas semanales en el 'hagwon'.

En cambio, para los hogares con ingresos inferiores el tiempo dedicado a la enseñanza privada se limitaba a 4,3 horas. No hay que olvidar que Corea del Sur es un país donde las horas de trabajo también son largas.

De hecho, mientras muchos países del mundo, incluso en Asia, hablan de implementar jornadas de 4 días, en Corea se habla de seis días. Corea del Sur pasó en 2018 de las 68 horas semanales a máximo 52. Ahora que hay problemas económicos, quieren que las empresas vuelvan a cargar el peso sobre sus empleados

Imagen | Foto de Daniel Bernard en Unsplash

En Genbeta | Trabajar menos te hace más productivo: los datos internacionales que dan la razón a la reducción de la jornada laboral