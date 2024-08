De la jornada laboral de cuatro días a una de seis: en Corea del Sur las empresas están exigiendo muchas horas para mejorar su producción

Muchos son los macroexperimentos que se han hecho en diversos países y regiones del mundo sobre la jornada laboral de cuatro días, España incluída (a veces por iniciativa propia de las empresas y otras con apoyo de una iniciativa del gobierno). En Genbeta analizamos a menudo estos experimentos y sus resultados. En su mayoría son positivos, aunque ya hemos visto que en muchos casos no ha funcionado, pero también hemos podido entender el porqué.

Y, mientras muchos países del mundo ven cómo se pueden implementar iniciativas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y les permita más tiempo libre (en el tiempo libre, los ciudadanos también consumen, la idea también tiene sus intereses económicos para muchos), hay países que van hacia lo contrario: trabajar más horas.

Hace unas semanas, el gobierno de derechas de Grecia comenzó su ley que permite a las empresas obligar a sus empleados a trabajar seis días y, con eso, muchas empresas podrán pedir a sus empleados que trabajen un día más, hasta un máximo de seis a la semana, lo que se traduce a 48 horas semanales en vez de 40. Ahora, es Corea del Sur la que quiere implementar algo similar.

Corea del Sur ya tiene jornadas interminables

Cabe decir que Corea del Sur ya tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo con hasta 52 horas semanales (cabe decir que esto es de 2018, antes se permitían hasta 68 horas semanales.) Ahora busca ampliarla un poco más. Cabe recordar que Samsung, una de las empresas insignia del país, ya lo ha hecho: tras la una caída en ventas y la fuerte competencia que enfrenta en el sector de los semiconductores, sus directivos han pedido a trabajadores ir a las oficinas seis días a la semana para reconducir la empresa.

De todos modos, aunque en Corea se pueden trabajar 12 horas más que en muchos países del mundo, hasta 52 horas, se espera que sea en cinco días y que dos sean de descanso. Pero en los últimos meses, algunas empresas influyentes de Corea del Sur, además de Samsung, han pedido a los ejecutivos que trabajen más horas, en algunos casos diciéndoles que vengan a la oficina seis días a la semana.

Con esto, hay quienes predicen que los empleados de menor rango y los gerentes de las empresas más pequeñas se sentirán presionados a seguir el ejemplo. "Es una señal de que en Corea del Sur, trabajar seis días a la semana todavía es aceptable”, son las declaraciones de Kim Seol, representante de la Unión de la Comunidad Juvenil, un grupo laboral que representa a los trabajadores de entre 15 y 39 años.

La presión sobre los trabajadores, especialmente los jóvenes, puede ser intensa en Corea del Sur, que tiene una población envejecida y una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo (cabe decir que estas jornadas laborales larguísimas no van a ayudar a revertir esta situación). Según publica The New York Times, los temores sobre la seguridad laboral y el aumento de los costos de la vivienda, el cuidado infantil y la educación han desalentado a los coreanos en edad laboral a tener hijos, lo que contribuye a una crisis demográfica que se cierne sobre la economía.

Trabajar por el patriotismo

En Corea del Sur, la semana laboral de cinco días tiene apenas una generación de antigüedad, introducida por las leyes laborales en 2004. Comenzó con el sector público y las empresas más grandes antes de extenderse a las empresas más pequeñas. Durante gran parte de la historia de posguerra de Corea del Sur, una época de rápido crecimiento y reconstrucción, se esperaba que los trabajadores estuvieran en la oficina de lunes a sábado. Como ha declarado un ejecutivo jubilado de Samsung: "ayudar a la empresa a crecer significaba ayudar al país y, por extensión, a uno mismo".

En la empresa HD Hyundai Oilbank alrededor de 40 ejecutivos comenzaron a ir a la oficina los fines de semana en las últimas semanas para "responder a la crisis causada por las condiciones comerciales lentas", según un representante de la empresa. Las ventas y ganancias de HD Hyundai Oilbank cayeron drásticamente el año pasado debido a la caída de los precios del petróleo.

En julio, SK On, la unidad de baterías y vehículos eléctricos de un grupo tecnológico, anunció que entraría en "modo de emergencia", congelando los salarios de los ejecutivos y obligándolos a comenzar sus días laborales antes."Los ejecutivos y líderes darán ejemplo y asumirán la gran responsabilidad de navegar a través de una crisis", dijo Lee Seok-hee, director ejecutivo de SK On, en una reunión de personal, según un comunicado de la compañía.

“Aquí existe una mentalidad cultural según la cual cuanto más tiempo trabaja alguien, mejores resultados obtendrá”, dijo Lee Sang Yoon, subdirector de políticas de la Federación de Sindicatos de Corea del Sur.

