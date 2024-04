Cuatro cosas que puedes hacer ya para prepararte para el borrador de la declaración de la Renta

Este mismo miércoles arranca la campaña de la declaración de la Renta 2024 que durará hasta finales del mes de junio. Un periodo de tiempo que es bastante largo y que va a permitir a todos los contribuyentes presentar tantos sus ingresos como sus gastos para liquidar el impuesto del IRPF. Una declaración que únicamente van a presentar aquellas personas que estén obligadas a ello atendiendo a unos requisitos de ingresos y pagadores.

Y aunque quedan dos días para que se dé el pistoletazo de salida con el acceso del borrador, a día de hoy se pueden ir haciendo varias cosas para tenerlo todo a punto y ser uno de los primeros contribuyentes en tener el modelo 100 presentados. Aunque el ser muy rápido no garantiza que la devolución (en el caso de tenerla) te la vayan a ingresar a los pocos días.

Obtener la referencia del borrador

Uno de los pilares fundamentales de la declaración es la referencia para acceder al borrador de la Renta 2023. Este es un código alfanumérico de corta extensión que nos identifica como contribuyentes para acceder al sistema de tramitación. Todo esto sin necesidad de contar con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Esta es una referencia que va a tener la vigencia de un año, y a la cual se va a poder acceder a través de la casilla 505 de la Renta 2022. Aunque en el caso de que sea la primera vez que hagas la Renta o que el año pasado no la presentaras, también vas a poder acceder con la numeración de la cuenta bancaria que tengas abierta a tu nombre.

Busca toda tu información tributaria

Lo más importante de cualquier campaña de la Renta es que puedas demostrar lo que pones en el modelo 100. Esto es algo que obliga a buscar en todos los cajones de casa para tener toda tu información tributaria, como por ejemplo las nóminas de todo el año anterior para verificar los ingresos y las retenciones practicadas. En el caso de los autónomos es importante tener los modelos trimestrales de IVA y sobre todo el resumen anual. Para ir sobre seguro, podrás solicitar a tu empresa un certificado de IRPF que muestre la información que ha remitido a la AEAT.

Pero además de los ingresos que hayas tenido a lo largo del año fiscal, también es importante tener a mano los gastos que te vas a deducir. Aquí es relevante consultar las deducciones que se pueden practicar en cada una de las comunidades autónomas, ya que puedes ahorrar mucho dinero en el caso de haber comprado un coche o haber sido padres.

El dinero de las entidades bancarias, hipotecas o activos financieros también son relevantes de cara al modelo 100. Esto hace que también sea necesario contar con los certificados de rendimiento de cada uno de estos activos. Y no nos podemos olvidar de las personas que han recibido el paro, y que podrás obtener el certificado de retenciones a través de la web del SEPE para saber si los datos coinciden con la información que tiene Hacienda.

Comprueba tus datos fiscales

Algo que ya hemos repetido en muchas ocasiones es la importancia de consultar los datos fiscales del año 2023. Esta es la información con la que cuenta la administración pública y con la que se va a cotejar (en parte) lo que tú pongas en el modelo 100. Si hay discrepancias entre lo que introduces y los datos fiscales, hay muchas posibilidades de que la Renta se desvíe a una comprobación por parte de un agente tributario.

Pero no son datos perfectos. Eventos que hayan ocurrido a finales de año como por ejemplo el tener un hijo o haber adquirido una nueva vivienda es información que puede que no aparezca. Aunque esto no significa que Hacienda no lo sepa. Al momento de presentar la Renta tus datos van a ser cotejados con diferentes bases y es aquí donde puede saltar algún aviso. Lo importante es que siempre tengas justificado lo que introduzcas en el modelo 100.

Haz una simulación de tu Renta

En el caso de que ya tengas todos tus datos preparados, vas a poder "intentar" hacer la Renta 2023 a través de un sistema de entrenamiento. Hablamos del simulador que tiene la Agencia Tributaria para la Renta 2023 y que te permite enfrentarte al modelo 100 aunque sin el miedo de tener que presentarlo.

Con este sistema podrás indagar en todas las casillas del modelo 100 y saber exactamente donde hay que introducir cada uno de los valores numéricos. El objetivo primordial en estos casos es familiarizarnos con el sistema para que a partir del 3 de abril podamos realizar la presentación de una manera ágil y sin desesperarnos.

