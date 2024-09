Esta tabla te dice la pensión máxima que cobrarás según tu sueldo y años cotizados

Cuando se llega al final de la vida laboral activa, todos esperamos poder contar con la máxima pensión posible. Todo para disfrutar de la mejor vida posible con tranquilidad tras pasar muchos años trabajando. Esta cuantía va a depender de diferentes factores como por ejemplo la cantidad de años que se han cotizado y también las bases reguladores.

En España la pensión de jubilación que más interesa, es decir, la contributiva, no se concede a todos los españoles. Solo a aquellos que hayan cumplido diferentes requisitos, como por ejemplo haber cotizado quince años, y algunos de ellos al final de la vida laboral activa. Si no, te vas a tener que conformar con el subsidio por desempleo que ahora va a sufrir diferentes cambios.

Consulta la pensión que cobraras según lo cotizado

Pese a que los quince años es el límite establecido, para conseguir la pensión más máxima del 100% que supera los 2.000 euros se va a tener que cumplir una serie de requisitos como llevar más de treinta años cotizados y también tener una alta base reguladora en la nómina.

Dependiendo del sueldo que se tenga, se va a poder cobrar una pensión máxima diferente. La fórmula que hay ahora mismo en la Seguridad Social tiene en cuenta las cotizaciones de los 300 meses (25 años) antes de pedir la jubilación. Si no has trabajado algún mes, no se tendrá ninguna constancia. De esta manera, cada persona va a tener un máximo de pensión al que puede llegar. Y todos tenemos un techo máximo establecido por el Gobierno donde aunque cobres millones de euros cada mes, no será posible superarlo.

El hecho de tener 15 años cotizados da "derecho" a poder cobrar el 50% de la base reguladora media. Pero según la legislación, para obtener la pensión máxima se va a tener que cotizar al menos 36 años y seis meses, que es la edad mínima de jubilación marcada en la legislación. Y que irá cambiando en los años 2026 y 2027.

En la siguiente tabla, vas a poder ver la pensión máxima a la que vas a poder acceder en función de los años cotizados y la base de regulación que tienes en tu nómina. Siempre partiendo que la base minimalista es de 1323 euros. De esta manera, habrá que mirar tu cotización y los años para encontrar la pensión que cobrarás cada mes.

Años cotizados porcentaje base mínima de cotización. 1323 euros base reguladora de 1.400 euros BASE REGULADORA DE 1.600 EUROS BASE REGULADORA DE 1.800 EUROS BASE REGULADORA DE 2.000 EUROS BASE REGULADORA DE 2.200 EUROS 15 años 50% 661,5 700 800 900 1000 1100 16 AÑOS 52,52 694,83 735,28 840,32 945,36 1.050,4 1.155,44 17 AÑOS 55,04% 728,17 770,56 880,64 990,72 1.100,8 1.210,88 18 AÑOS 57,56 % 761,51 805,84 920,96 1.036,08 1.151,2 1.266,32 19 años 60,08% 794,85 841,12 961,28 1.081,44 1.201,6 1.321,76 20 años 62,38% 825,28 873,32 998,08 1.122,84 1.247,6 1.372,36 21 años 64,66% 855,45 905,24 1.034,56 1.163,88 1293,2 1.422,52 22 años 66,94% 885,61 937,16 1.071,04 1.204,92 1.338,8 1.472,68 23 años 69,22% 915,78 969,08 1.107,52 1.245,96 1.384,4 1.522,84 24 años 71,5% 945,94 1.001 1.144 1.287 1.430 1.573 25 años 73,78% 976,10 1.032,92 1.180,48 1.328,04 1.475,6 1.623,16 26 años 76,06% 1.006,27 1.064,84 1.216,96 1.369,08 1.521,2 1.673,32 27 años 78,34% 1.036,43 1.096,76 1.253,44 1.410,12 1.566,8 1.723,48 28 años 80,62% 1.066,60 1.128,68 1.289,92 1.451,16 1.612,4 1.773,64 29 años 82,9% 1.096,76 1.160,6 1.326,4 1.492,2 1.658 1.823,8 30 años 85,18% 1.126,93 1.192,52 1.362,88 1.533,24 1.703,6 1.873,96 31 años 87,46% 1.157,09 1224,44 1.399,36 1.574,28 1.749,2 1.924,12 32 años 89,74% 1.187,26 1.256,36 1.435,84 1.615,32 1.794,8 1.974,28 33 AÑOS 92,02% 1.217,42 1.288,28 1.472,32 1.656,36 1.840,4 2.024,44 34 AÑOS 94,3% 1.247,58 1.320,2 1.508,8 1.697,4 1.886 2.074,6 35 AÑOS 96,58% 1.277,75 1.352,12 1.545,28 1.738,44 1.931,6 2.124,76 36 AÑOS y más 100% 1.323 1.400 1.600 1.800 2.200 2.200

Para consultar la base reguladora que has tenido a lo largo de tu vida laboral, simplemente vas a tener que acceder a la web de la Seguridad Social en su sección de informe de bases de cotización. Aquí vas a poder pulsar en Consultar bases e identificarte con tu Cl@ve o certificado digital. Automáticamente, verás como aparece un PDF con toda esta información.

Obviamente, estos porcentajes variarán conforme la edad de jubilación vaya aumentando. También influye de manera clara los porcentajes reguladores de la inflación, y es por ello que la última palabra la tiene la propia tesorería con respecto a la cantidad de dinero que nos pagará cada mes.

