Esta web es toda una joya del abandonware: una biblioteca con más de 30.000 juegos gratis desde 1965 a 2012

Existen numerosas herramientas y sitios web en Internet que apoyan el abandonware y la preservación del videojuego. Sin ir más lejos, Internet Archive es una de las herramientas más útiles que tenemos a nuestra disposición para acceder a contenido ya obsoleto. Sin embargo, también hay webs especializadas en recopilar todo tipo de software que ha quedado perdido en el tiempo.

Una de las webs que más destacan en este sentido es My Abandonware, un sitio que recopila más de 30.000 juegos que datan desde 1965 hasta 2012. De esta manera, podremos encontrar numerosos títulos que, o ya han sido olvidados por sus desarrolladores, o simplemente han quedado como piezas de museo que podremos jugar en nuestros equipos.

Un sitio web con más de 30.000 juegos viejunos para descargar

Desde el momento de redactar este artículo, la web cuenta con unos 30.900 juegos de todo tipo, incluyendo míticas joyas de los 80, 90 y 2.000. Así pues, si quieres hacer un viaje de nostalgia y te encantan los videojuegos, My Abandonware es uno de los sitios web más completos para encontrar todo tipo de títulos.

Desde clásicos como Pacman, Tetris, Sim City o Prince of Persia, hasta títulos como Galaxian, Another World, Test Drive, Arkanoid, y muchísimo más. Para bucear en su catálogo tendrás que reservarte unos cuantos días.

Imagen: My Abandonware

Puedes buscar los juegos por nombre, año, plataforma, género, temática, editora o desarrolladora. Incluso si no te acuerdas del nombre de aquel juego que tanto disfrutaste de más joven, siempre puedes hacer uso de sus filtros avanzados para encontrar cualquier juego que se encuentre en su catálogo.

Cada juego cuenta con su propia descripción, capturas, información sobre su año de lanzamiento, creadores, idiomas, peso del juego y mucho más. Además, tendrás instrucciones sobre cómo jugarlos y varios links de descarga para todo el contenido de sus juegos, incluyendo expansiones, contenido extra y más. Además, también tienes la opción de jugar directamente desde el propio navegador sin descargar nada para aquellos títulos que lo permitan.

Lo mejor de todo es que no necesitas registrarte en la web, por lo que podrás acceder a los juegos de manera instantánea. Sin embargo, si lo haces, podrás aprovechar para agregar juegos a tu lista de favoritos. También puedes apoyar a la causa mediante una donación si quieres involucrarte en la preservación del videojuego.

Los usuarios también pueden dejar comentarios y reseñas sobre los juegos del catálogo. Además, podrás puntuar los juegos para después poder visualizar a través de la web cuáles son los juegos que más gusta a la gente para que se incluyan en la lista de los mejores juegos de la web.

Los juegos que se incluyen en esta web ya han pasado por todo su ciclo de vida en las tiendas, por lo que las pérdidas son ahora irrelevantes y la carrera individual de cada título en cuanto a las cifras de ventas ya hace tiempo que se dejó atrás. Si no se encuentran a la venta los juegos, realmente no hay perjudicados, aunque técnicamente el proceso sea ilícito. Por ello, nuestra recomendación siempre será la de ver primero si el título se encuentra a la venta en tiendas como GOG y otras similares sin DRM, y si no, valorar conseguir una copia a través de sitios web de abandonware.

