Gasta 1.200 euros en un PC para su hijo 'gamer'... y no se da cuenta de que el hardware estaba obsoleto: tenía más de 10 años

Un hombre le compró a su hijo un nuevo PC gaming por 1.200 euros por internet y luego su amigo descubrió que esa máquina ya tenía más de 10 años y se encontró con que el hardware estaba completamente anticuado.

Un amigo del padre fue quien se encargó de contar esta historia en Reddit, un espacio donde muchas personas del mundo comparten sus historias, alegres o con frustraciones, para recibir consejos o solo para desahogar.

Concretamente, el padre se gastó más de 1.000 euros en un PC para que su hijo pudiera jugar online equipado con un Intel i5 2500 sin K y una Nvidia GTX 1660ti.

El hombre que comparte la historia sabe que su amigo ha sido víctima de una estafa y pregunta a la comunidad: "cómo se lo digo" y mucha gente le sugiere que simplemente le comente que en otra ocasión que quiera comprar algo puede pedirle consejo. Otros tachan al vendedor de desalmado y sienten tristeza porque el chico que usa el PC estará sufriendo con un equipo que probablemente sea muy lento para jugar.

Una CPU "obsoleta"

Como recuerda Mein-mmo, el i5 2500 se lanzó en 2011 y recibió su última actualización de seguridad y mantenimiento en 2019. Además, la CPU solo funciona con RAM DDR3, una placa base también antigua.

Sí que la GTX 1660ti es de 2019 y, en teoría, ofrece suficiente rendimiento para juegos relativamente nuevos con detalles medios o altos. Sin embargo, el problema es la CPU obsoleta, que puede ralentizar la tarjeta gráfica en muchos juegos y aplicaciones.

A modo de comparación, según expertos, hay PC gaming más moderno con un Ryzen 5 5600 y una RX 6700 XT por bastante menos de 1000 euros.

El problema con los componentes muy antiguos suele ser que se limitan a sí mismos: solo se puede equipar un procesador de 10 años con una placa base y RAM DDR3 de la misma antigüedad. Por lo tanto, nunca se beneficiará de las funciones modernas.

Estafas que no son exclusivas

Al mismo tiempo, aunque la historia sucedió en Reino Unido, una persona comenta que vivió algo similar en España: "Una vez un tío en Wallapop me ofreció cambiar una build bastante decente que acababa de hacer para vender por una PC similar a esta. Me negué y él insistió con argumentos falsos. Lo insulté y lo reporté a la app".

Otro afirma que ve esto todo el tiempo en eBay: "Yo vendo cosas reacondicionadas como vendedor profesional. Ese tipo de hardware, solo podría cobrar el tiempo que me toma probar todo. Aún así, no podría cobrar más de 100 euros" y explica que él mismo vendió un i7-2700k, 32gb de ram, SSD de 512gb, Sound Blaster FX y una GPU de 2gb por 150 euros.

Otra persona comenta que salvó a un amigo de algo similar, cuando fue a comprar un ordenador con i7, pero los vendedores no especificaron bien ni daban más información al respecto. Alguien comenta: "Por eso ves ordenadores de hace 10 años vendiéndose por miles de euros en línea. Solo se necesita un padre que no sepa mucho".

