Las personas que juegan videojuegos al menos 5 horas a la semana tienen cerebros 14 años más jóvenes

Según un estudio reciente realizado en Canadá, jugar a videojuegos a menudo ayuda a tener un cerebro más joven que la media, al menos en determinadas capacidades. Una de las conclusiones más impactantes de una investigación realizada por la Western University, las personas que pasan al menos 5 horas a la semana jugando videojuegos tienen cerebros 14 años más jóvenes que el resto.

Este estudio, denominado “Cerebro y Cuerpo” o, en su idioma original, "Brain and Body", contó con la participación de 2.000 personas de todo el mundo y fue presentado durante el Festival de Ciencias de Manchester. Para la investigación, los participantes tuvieron que responder un cuestionario muy completo sobre su estilo de vida y hábitos.

Luego tuvieron que realizar “juegos mentales” destinados a medir su capacidad de atención, su memoria, su razonamiento y sus habilidades verbales. El objetivo era relacionar los hábitos de vida de los participantes con los resultados de las distintas pruebas realizadas en forma de juegos. Cabe decir que esta investigación sigue abierta si más personas quieren ser parte de ella.

Qué ventajas tiene jugar para el cerebro

Resulta que las personas que juegan al menos 5 horas por semana al mismo tipo de videojuego tienden a tener capacidades cognitivas de personas mucho más jóvenes.

Las personas que juegan menos de cinco horas semanales también presentan una ventaja, pero “sólo” equivalente a la de las personas 5,2 años más jóvenes.

En su web, explican los investigadores que existen actividades que podamos realizar o cambios en nuestro estilo de vida que nos permitan mejorar o mantener el funcionamiento de nuestro cerebro.

Recuerdan los investigadores que la actividad física fortalece nuestro cerebro y hay actividades de ocio que "requieren el dominio de movimientos precisos junto con desafíos mentales, como los videojuegos y los rompecabezas", que pueden mejorar nuestra capacidad para resolver problemas.

“Me sorprendió que los videojuegos mejoraran la cognición, mientras que el ejercicio regular no lo hacía" ha comentado el profesor Owen en una publicación preliminar en PsyArXiv. “Sin embargo, los tipos de juegos que los jugadores habituales juegan hoy en día son realmente muy diferentes de los juegos de entrenamiento cerebral para consumidores”.

Las ventajas que ve es que hay videojuegos "estratégicos que pueden mejorar la atención visual y la velocidad de procesamiento, así como las habilidades de resolución de problemas, a través de una intensa repetición y práctica".

También afirma que "cualquier jugador también sabe que estos juegos están diseñados para activar los sistemas de recompensa del cerebro, lo que conduce a la liberación de neurotransmisores como la dopamina. Esto también puede tener efectos a largo plazo en la función cognitiva”.

Desventajas: salud mental

Pero aquí llega la parte negativa: por el lado de la salud mental, los resultados son diferentes. Y es que jugar videojuegos está “asociado con una mejora de las capacidades cognitivas, pero no con una mejora de la salud mental”.

Según estos investigadores, "jugar videojuegos no perjudican la salud mental, pero tampoco la mejora, a diferencia de la actividad física. Con esto, explican que "debes entender que los dos tipos de actividades son complementarias: puedes jugar videojuegos y hacer deporte durante la semana para obtener los máximos beneficios para tu cerebro y para tu cuerpo en general".

El estudio también revela que entre los participantes, aquellos que practican al menos 150 minutos de actividad física por semana tienen un 12% más de probabilidades de no tener síntomas de depresión y un 9% más de probabilidades de no sentir nunca ansiedad. Cabe decir que los propios autores del estudio afirman que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el ejercicio beneficia la cognición. Aunque ellos afirman no estar totalmente de acuerdo con esto.

En este sentido cabe decir que muchas horas frente a los videojuegos puede tener perjuicios. Dicen los investigadores que “cuando nuestros patrones internos no están alineados con los ritmos naturales o sociales que nos rodean, puede provocar sentimientos de estrés, fatiga y confusión, ya que nuestros cuerpos y mentes luchan por adaptarse". Esto puede ser causado por un tiempo excesivo delante de una pantalla y esto puede dificultar la conexión con el mundo y con los demás de una manera significativa.

