He instalado la app definitiva para cambiar todo lo que no me gusta de Windows 11. Lo mejor es que es gratis y libre de spyware

Aunque no lo parezca, llevamos ya casi tres años y medio con Windows 11. Su despliegue fue algo trastabillado y aún a día de hoy sufre las consecuencias de ser un sistema operativo carente de la fiabilidad que atesora Windows 10, una versión que Microsoft dejará de ofrecer su soporte el próximo mes de octubre.

Desde su lanzamiento, Windows 11 ha entrado por múltiples fases camaleónicas donde ha solucionado muchos de los problemas que los usuarios se encontraron en un primer momento. A pesar de que todavía queda mucho trabajo por hacer, siempre podemos depender en las diversas aplicaciones de terceros para modificar el aspecto y otros parámetros del sistema.

Una app todo en uno para modificar todo lo que no te guste de Windows

Desde hace un tiempo llevo probando varias aplicaciones para aplicar cambios o eliminar decisiones que no me han gustado de este sistema operativo. Entre estas aplicaciones se encuentran Start11 para personalizar la barra de tareas, TranslucentFlyouts para cambiar el diseño del menú contextual o StartAllBack para otros pequeños ajustes. Sin embargo, quizás la herramienta que más me ha convencido, sobre todo por su gran versatilidad y cantidad de opciones, es Winaero Tweaker. Bajo estas líneas te cuento cómo funciona.

A decir verdad, Winaero Tweaker no es una aplicación nueva ni mucho menos. Esta app ofrece compatibilidad desde Windows 7 en adelante, por lo que puedes encontrar multitud de ajustes concentrados en una única app para modificar diversos parámetros del sistema.

Lo bueno de esta app es que, además de poder cambiar gran parte de los ajustes más odiados de Windows 11 a golpe de clic y en una app todo en uno, Winaero Tweaker es una aplicación gratuita y libre de spyware y publicidad. Así que lo único que tienes que hacer es entrar en su web oficial y descargar la aplicación para tu sistema.

Una vez instalada, verás que la app contiene multitud de ajustes que puedes modificar directamente desde su menú. Es tremendamente completa, y puedes encontrar opciones para ajustar, por ejemplo, el hecho de que ninguna app te pida permiso para ejecutar como administrador, crear accesos directos al apagado clásico de Windows o al modo seguro, modificar prácticamente cualquier rincón del tema de Windows, deshabilitar la telemetría del sistema, quitar aplicaciones preinstaladas, y mucho más.

La lista de opciones para ajustar es extremadamente larga, y además de poder personalizar opciones algo más superficiales, también podemos configurar diversos apartados más avanzados del sistema sin tener que indagar demasiado en los menús de Windows.

De esta manera, Winaero Tweaker se trata de una de las aplicaciones todo en uno más útiles que puedes instalar en Windows, independientemente de la versión del sistema operativo que tengas. Además, la aplicación se actualiza constantemente para tener constancia de todos los cambios que Microsoft va realizando en Windows, por lo que podemos estar seguros de que se trata de una aplicación fiable.

La app ha sido desarrollada al completo por Sergey Tkachenko, un desarrollador de software que inició Winaero allá por 2011. Tras ello, Tkachenko ha ido mejorando su aplicación y ampliándola con nuevas funciones.

Así pues, si buscas una manera fácil e intuitiva de ajustar Windows a tu medida de forma gratuita y sin docenas de aplicaciones adicionales, Winaero Tweaker puede ser un gran aliado. A mí de hecho me ha venido de perlas para modificar prácticamente todo lo que no me gustaba del sistema operativo.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

