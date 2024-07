Historias de empleados que despidieron a sus jefes abusones: "se enfadó porque el CEO me elogió, me dio trabajo extra y lo hice tan bien que..."

Un jefe tóxico puede ser letal para el estado de ánimo de una persona. Los trabajadores pasamos muchísimas horas al día en el trabajo, por lo que un ambiente de trabajo bueno es óptimo. Y estar bien en el trabajo puede ayudar mucho a estar bien. Al mismo tiempo, sabemos que hay ambientes laborales y jefes muy tóxicos con comportamientos que recogemos a menudo.

Hay ocasiones en las que un trabajador puede llegar a vengarse. A veces usando medidas legales y otras simplemente porque la empresa llevó a cabo un despido de forma chapucera y el empleado despedido pudo sacar partido de eso. A veces, las venganzas vienen con castigo porque pueden ser ilegales.

Recientemente, en la comunidad de Reddit un usuario, u/tunaball25 pidió a la comunidad r/AskReddit que compartiera cómo consiguieron que despidieran a sus jefes. De ahí salieron historias muy interesantes y algunas muy aplaudidas. Algunos de los despidos fueron más sencillos, como casos en los que el jefe fue violento de forma física. En otras costó más demostrar lo que estaba sucediendo.

Spoliler: no está claro si esta gente que ahora es directiva, al conseguir el cargo de nuevos jefes (en ocasiones), vayan a ser menos déspotas.

Historias de despidos de jefes tóxicos

"Me agarró la nuca". En este caso está la historia de una persona a la que su jefe le atacó físicamente y le dijo "si alguna vez vuelves a decir que me equivoco delante de un cliente, te daré una paliza". La persona de la historia se lo dijo al director general y el supervisor fue relevado de sus funciones unos cinco minutos después". Robos. Otra persona ha contado que hizo un video con un teléfono su jefa sacando dinero de la caja fuerte y poniéndolo en su cartera. El empleado sabía que su jefa a veces se llevaba dinero de la caja y no quería cargar con el problema. De hecho, dice esta persona, que estaba convencida de que su jefa le echaría la culpa y buscó la forma de grabarlo. Trabajo de más. Esta es muy buena y, además, el director ejecutivo supo ejercer su labor- según cuenta la historia- de saber dar responsabilidad a quien la merece. Esta persona cuenta que el director ejecutivo lo elogió públicamente por completar una tarea con la que su jefe había tenido dificultades, por lo que el jefe directo tomó represalias dándole más trabajo "en un esfuerzo por abrumarme", cuenta. Encontró su trabajo manejable y lo llevó a cabo. Tanto que el CEO también se dio cuenta y despidió a este directivo, y dio su trabajo a la otra persona Supo que su supervisor le estaba prohibiendo crecer. Esta persona explica que el escritorio de su jefe y el de él estaba muy cerca y lo separaba una pared que permitía escuchar todo. Le interesaba ascender en otro departamento y envió su CV. "Escuché a mi jefe hablando por teléfono con un amigo, riéndose de cómo acababa de desechar mi solicitud otra vez y de que nunca iba a dejarme ir". Con eso fue al superior a denunciarle su dimisión explicando lo que escuchó de su jefe directo. Su historia dice: "Se quedó muy callado y me dijo que volviera a mi escritorio y que él se encargaría de todo". Al día siguiente ese superior ya no estaba en la empresa.

5.Acoso sexual. Esta joven cuenta que su jefe, el gerente, era un hombre en sus cuarenta y tantos que la acosaba sexualmente. Intentaba masajearle los hombro, le hacía cosquillas, le ponía la mano en la cintura... era un trato común a pesar de que ella siempre le decía que parar. Él la agregó a Facebook pero ella lo rechazó y de repente su horario de trabajo cambió para peor . Ella se lo contó a la subdirectora, que acabó despidiendo a este hombre. La empleada pasó una temporada con miedo por si él le hacía algo. Y no es para menos.

6.Falta de humanidad. Otra mujer ha contado que llamó a su jefe para decirle que no iría a trabajar el resto de la semana porque su madre estaba en el hospital con una enfermedad terminal. Al día siguiente (aproximadamente una hora después de que falleciera), el jefe llamó y preguntó que por qué no estaba en el trabajo. Al día siguiente, la empleada envió al jefe un mensaje de Whatsapp explicando lo que había hecho y adjuntando un vídeo pasado en el que, mediante un cabreo, ese jefe había roto un electrodoméstico, lo que costó a la empresa miles de euros en reparación. "Ese día le despidieron y a mí me dieron dos semanas de baja con sueldo completo", explica.

7.Contrataciones por enchufe. En este caso, su jefa contrató a su novio en un pueblo de la empresa y quien cuenta la historia dice que se llevaba fatal con la jefa y que se enteró de que le había prometido a su novio ese puesto y que el objetivo era lograr que esa mujer dimitiera. Pero la pareja rompió y la jefa despidió al chico. La información llegó a recursos humanos, que investigó y la despidió. Parece ser que la jefa despedida le dijo a todo el que quisiera escucharla que todo había sido culpa de la empleada porque no había dimitido como debía.

8.Racismo, machismo y acoso sexual. En este caso, la persona cuenta que "dejé mi última empresa por culpa de un director general abusón. Mucha gente se marchaba porque era machista, racista y hacía cosas por las que la gente podía demandarle por acoso sexual". Todo el mundo que se iba, informaba a Recursos Humanos de esto. al irse, "pero seguían sin hacer nada". Y dice esta empleada que sus antiguos compañeros seguían en contacto con ella hasta que esta decidió enviar un correo electrónico a todo el mundo que tuviera una cuenta de correo electrónico dentro de la empresa explicando lo que hacía este hombre. Fue despedido una semana después.

