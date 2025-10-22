Los 10 mejores antivirus 2025 para Mac, gratis y de pago

Lejos de Windows, los antivirus instablables (porque existe XProtect) no son populares. Y no es tanto por la robustez en seguridad de Linux y sus distribuciones, y por la de macOS, que también, sino por el número de usuarios potencialmente atacables. Sin embargo, en los últimos años la cuota de Mac y de Linux ha ido creciendo, y tener un antivirus puede ser recomendable, especialmente si consume pocos recursos del sistema y no lastra su rendimiento.

No todos los usuarios tienen los mismos conocimientos para protegerse, así que dejamos las mejores elecciones para quien quiera estar más seguro en el sistema operativo de escritorio de Apple. Si sigues en Windows, te dejamos también los mejores antivirus para PC.

Antivirus gratis para Mac

Avast Free Mac Security

Si vienes del mundo PC, recordarás Avast por su mítica notificación "la base de datos de virus ha sido actualizada". En Mac esto no suena en la oferta gratuita de la compañía, Avast Free Mac Security. Esto es lo que ofrece. Ideal para un usuario medio de Mac que navega, hace compras, usa correo, etc, y quiere una capa adicional de seguridad sin complicarse demasiado.

Tiene escaneo y protección en tiempo real, análisis completo del sistema, y bloquea sitios web maliciosos y descargas peligrosas. Lo instalas y de olvidas de tener que prestarle atención,. Ahora incluye un asistente contra estafas con IA, centrado en detectar phishing.

AVG AntiVirus Free for Mac

Otra veterana del mundo PC que también tiene su versión gratuita para Mac. AVG ofrece protección en tiempo real y un escaneo ligero que no penaliza el rendimiento del equipo. Detecta amenazas en archivos, correos y páginas web, y su interfaz es tan sencilla que apenas requiere configuración.

No incluye extras como el análisis de redes Wi-Fi o el control de rastreadores, pero cumple muy bien como punto de partida de la seguridad en Mac. Su motor de detección es el mismo que el de Avast, lo que garantiza un nivel de protección similar, sobre el 99%.

Malwarebytes Free

Malwarebytes Free no es un antivirus per se, pero merece estar en la lista, y de hecho sería una de las primeras recomendaciones de muchos de los que creen que no hace falta un software de este tipo en el sistema. Con los años se ha ganado fama como el mejor limpiador de emergencia para Mac.

No sustituye un antivirus completo, pero es perfecto para eliminar software no deseado, adware o extensiones sospechosas del navegador (sí, hay montones en Chrome). Es muy ligero y rápido, con un análisis que apenas tarda unos segundos. La versión gratuita no tiene protección en tiempo real, pero su eficacia al detectar infecciones puntuales lo convierte en un buen comienzo para quien quiere algo más de protección que lo que ofrece el eficiente sistema de Apple. Es el que recomienda, por ejemplo, el experto Carlos Manchado

Antivirus de pago para Mac

Intego Mac Internet Security X9

Desarrollado específicamente para macOS, Intego es uno de los antivirus más veteranos en el entorno Apple. Su enfoque nativo se nota en la integración con el sistema, las notificaciones y el bajo consumo de recursos.

Incluye VirusBarrier, que ofrece protección en tiempo real frente a malware y ransomware, y NetBarrier, un cortafuegos avanzado que bloquea conexiones sospechosas. En opciones más caras incluye la VPN y la posibilidad de eliminar archivos duplicados. La interfaz es algo sobria, pero funcional. Es una opción ideal si solo usas dispositivos Apple.

Avast Premium Security

La versión de pago de Avast va un paso más allá de la gratuita: amplía la protección en tiempo real con defensa frente a ransomware, sitios web falsos y ataques dirigidos a redes Wi-Fi domésticas.

Añade además una capa de seguridad para transacciones online y un escudo contra el robo de datos personales, pensado especialmente para compras y banca en línea. Su asistente contra estafas con IA también está presente, pero con más funciones proactivas. En este sentido, su valor es el de incluir en una misma herramienta lo que en otras opciones requiere instalar tres o cuatro aplicaciones.

Bitdefender Antivirus para Mac

Bitdefender, también clásico del mundo Windows, se mantiene como una de las opciones más fiables para Mac: se instala sin complicaciones, se integra bien con macOS y suele obtener resultados muy altos en los tests independientes.

Su versión de pago añade protección en tiempo real frente a virus y ransomware, detección antiphishing, y una VPN incluida. La interfaz es clara y permite programar escaneos y gestionar las excepciones con facilidad. No hemos podido probarlo, pero sus responsables afirman que tiene un impacto menor en el rendimiento que Avast, Avira o F-Secure.

Norton 360 Deluxe

La suite de Norton ofrece una de las protecciones más completas que se pueden encontrar: antivirus, firewall, VPN, gestor de contraseñas, control parental y monitorización de la dark web.

En Mac, el rendimiento es sólido no interfiere demasiado en el rendimiento. Además, permite proteger hasta cinco dispositivos con una sola licencia, lo que la convierte en una buena opción si también usas Windows o móviles. Su precio es algo más alto que el de otras opciones, pero además de incluir VPN, por ejemplo, tiene ofertas frecuentes.

Trend Micro

Trend Micro es otro veterano del sector con muy buenos resultados en detección de amenazas web. Su punto fuerte está en la protección contra phishing y páginas fraudulentas, uno de los ámbitos donde más suelen destacar los antivirus en macOS.

Incluye defensa frente a ransomware, escaneo de redes Wi-Fi y un módulo de privacidad pensado para redes sociales. La interfaz es sencilla y las actualizaciones son automáticas, sin necesidad de ajustes manuales.Es algo más pesado que Intego o Bitdefender, pero compensa con una capa de seguridad muy completa.

McAfee Total Protection

McAfee sigue siendo una opción popular por su enfoque multiplaforma. En Mac, la suite incluye protección en tiempo real, firewall, gestor de contraseñas y una VPN ilimitada.



Su principal ventaja es la amplitud: con una única suscripción puedes cubrir varios dispositivos y sistemas operativos, algo útil, como Norton, si combinas Mac con Windows o Android. La interfaz es moderna, clara y permite revisar fácilmente el estado de cada capa de protección. No es el antivirus más ligero, pero sí es desde hace tiempo equilibrado para el tipo de usurio que busca algo completo.

Malwarebytes Premium para Mac

La versión de pago de Malwarebytes transforma la conocida herramienta de limpieza en un antivirus completo para Mac. Añade protección en tiempo real frente a malware, ransomware, adware y sitios web maliciosos, evitando que las amenazas lleguen al sistema antes de que puedan causar daños.

También incluye escaneo programado, filtrado de enlaces peligrosos y una interfaz igual de ligera y rápida que la versión gratuita, pero con la ventaja de que ya no depende de revisiones puntuales: trabaja constantemente en segundo plano para mantener el equipo seguro. Está bien para quien aprecia la versión gratuita de Malwarebytes, pero necesita protección continua sin instalar múltiples aplicaciones. Eso sí, esa constante actividad frente a la versión gratuita también puede impactar más en el sistema.

Imagen | Volodymyr Kondriianenko en Unsplash

