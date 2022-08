No te pierdas las Perseidas este año: los mejores canales de YouTube para ver la lluvia de estrellas en directo

Estamos a pocas horas de presenciar la que sin duda es considerada la mayor lluvia de estrellas del año en nuestro país, siendo un fenómenos que siempre ha estado ligado a los meses de julio y agosto. En estos dos meses si has estado atento al cielo, seguramente has visto una Lágrima de San Lorenzo, pero la auténtica magia llega en estos días.

Hay que tener en cuesta que las Perseidas es una gran lluvia de meteoros que se pueden visualizar de una manera muy clara en las noches despejadas de verano. Este fenómenos está activo desde el 17 de julio y el 24 de agosto, pero su punto álgido ese presenta entre el 11 y el 13 de agosto. Es decir, este mismo fin de semana tienes una cita muy especial con las estrellas.

Cómo ver las Perseidas de manera online en YouTube

Como es lógico, para ver este fenómeno es importante ir un lugar cuanto más oscuro, mejor y sobre todo buscar donde tumbarse de manera cómoda. Esto hace que prácticamente estés obligado a abandonar las ciudades donde hay una importante contaminación lumínica para irte a una montaña alejada de la vida común. Pero para algunas personas esto no es algo completamente viable.

Es una realidad que hay muchas personas que no pueden desplazarse de una manera fácil a un sitio con poca luminosidad. Ya sea por tener enfermedades, responsabilidades familiares o incluso laborales, hay personas que cada año se quedan sin la oportunidad de verlas en directo. Pero esto se puede solucionar gracias a los canales de YouTube que lo transmitirán en directo durante estos tres días.

Obviamente no es lo mismo verlo con tus propios ojos en el campo a verlo a través de una pantalla en YouTube. Pero si no hay opción de desplazarte, es la opción más recomendable para no perdértelas y** poder disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo en todo su esplendor**. Además, estos canales acostumbran a retransmitir en una muy buena calidad, así que si tienes una televisión 4K sin duda lo podrás disfrutar mucho.

El primero de los canales que te recomendamos es The Virtual Telescope Project que comienza a retransmitir desde el 11 de agosto para que no te pierdas absolutamente nada. En este caso la retransmisión se realizará a través de un telescopio de verdad para que no te pierdas ningún tipo de detalle. Este es un proyecto de investigación realmente interesante que hace que todo el mundo pueda tener acceso a un telescopio robótico real independientemente de su ubicación.

Pero sin lugar a dudas, el canal que te recomendamos, y que siempre está en directo es el que está conectado al telescopio Subaru, ubicado en Hawaii. Esta región es ideal para poder ver las lluvias de meteoros gracias a la baja contaminación lumínica que existe. Este canal ya está en directo, y podrás pasar toda la noche viendo las estrellas y cómo van cayendo las Perseidas.

El veterano canal Sky-Live TV también apostará este año por su tradicional retransmisión, aunque únicamente el 13 de agosto por la noche. En este caso, la retransmisión se realizará desde Madeira y los Observatorios de Canarias para tener las mejores imágenes en cualquier momento de la retransmisión que comenzará el 12 de agosto a las 23:15 UT.

Secrets of Space también apostará una vez más por esta retransmisión los tres días en los que estará en el punto más álgido. En este caso no se contará únicamente con un telescopio, ya que se irán viendo cambios entre diferentes ubicaciones.